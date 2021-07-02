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尿毒瘙癢症 全身痕到癲
1 小時前
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尿毒瘙癢症慢性腎衰竭皮膚病睡覺工作皮膚科專科毒素免疫系統細菌感染電解質不平衡缺鐵性貧血糖尿病藥物敏感類天疱瘡保濕類固醇抗組織胺
尿毒瘙癢症 全身痕到癲
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不少人試過隔靴搔癢的苦況，但有種痕癢得像被針刺、被火燒的皮膚病「尿毒瘙癢症」，更令人難受。尿毒瘙癢症是與腎病有關的皮膚病，常見於慢性腎衰竭的病人。

由於尿毒瘙癢症24小時影響患者，無法睡覺甚至集中精神工作，可想而知生活質素受影響的程度有多嚴重。

皮膚科專科醫生陳俊彥表示，腎是重要的器官，負責排走身體沒用的毒素，不過腎衰竭的病人，特別是需要洗血或洗腎者，腎臟無法排走的毒素，有可能積聚在皮膚，免疫系統便會作出反應，攻擊或消除這些有毒物質，同時令皮膚受影響，因而產生尿毒瘙癢症。

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陳俊彥指尿毒瘙癢症患者因為極度痕癢，會大大影響生活作息。

皮膚破損易受感染
尿毒瘙癢症可說是臨床上第一大痕癢的皮膚病，患者會出現非常嚴重的痕癢，像被針刺、被火燒的感覺。部分人有紅疹、脫皮，加上腎病患者皮膚很乾燥，外觀如鱗片，亦容易因為抓癢而在皮膚表面留下痕跡；另外，由於病人會用力搔癢止痕而令皮膚破損，加上腎衰竭病人本身抵抗力較低，容易導致細菌感染，如金黃葡萄球菌等。


須抽血以確診
事實上，腎科病人可能因其他原因出現皮膚痕癢，因此要確診尿毒瘙癢症時，應先排除其他因素。如腎衰竭後期，病人或會因為鈣質、磷質等電解質不平衡令皮膚痕癢，又或者出現缺鐵性貧血；同時可能因為本身患有的糖尿病，以及藥物敏感等而引起痕癢問題。另一常見的皮膚痕癢是由類天疱瘡引起的，因為腎衰竭病人多為長者，病人皮膚會出現水泡，因此未出現病徵前的紅疹，有可能被誤以為尿毒瘙癢症，故除了臨床診斷外，還要替病人抽血才能確診。


未必可根治
要有效治療，可先處理腎病患者鈣、磷或鐵質失衡的情況。另外，病人可用保濕性較高的護膚品，分量和次數都要「重手」，一日要塗搽3至4次，並用稀釋的類固醇藥物，混合護膚膏塗勻全身。口服藥物方面有抗組織胺等可紓緩瘙癢感覺，或在晚上使用有睡意的抗組織胺幫助入眠；醫生有時甚至需要處方治療神經痛藥物，以緩解痕癢的問題。

陳俊彥指，治療雖然可改善病情，但始終無論哪種方法暫時都不能完全消除瘙癢，病人要有可能與疾病共存的準備，避免過度緊張或焦慮，以平常心看待，反而更能穩定病情。

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保濕要「重手」，配合稀釋的類固醇藥物可減少瘙癢感覺。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/尿毒瘙癢症-全身痕到癲-274622
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