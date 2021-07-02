尿毒瘙癢症 全身痕到癲

不少人試過隔靴搔癢的苦況，但有種痕癢得像被針刺、被火燒的皮膚病「尿毒瘙癢症」，更令人難受。尿毒瘙癢症是與腎病有關的皮膚病，常見於慢性腎衰竭的病人。

由於尿毒瘙癢症24小時影響患者，無法睡覺甚至集中精神工作，可想而知生活質素受影響的程度有多嚴重。

皮膚科專科醫生陳俊彥表示，腎是重要的器官，負責排走身體沒用的毒素，不過腎衰竭的病人，特別是需要洗血或洗腎者，腎臟無法排走的毒素，有可能積聚在皮膚，免疫系統便會作出反應，攻擊或消除這些有毒物質，同時令皮膚受影響，因而產生尿毒瘙癢症。

皮膚破損易受感染

尿毒瘙癢症可說是臨床上第一大痕癢的皮膚病，患者會出現非常嚴重的痕癢，像被針刺、被火燒的感覺。部分人有紅疹、脫皮，加上腎病患者皮膚很乾燥，外觀如鱗片，亦容易因為抓癢而在皮膚表面留下痕跡；另外，由於病人會用力搔癢止痕而令皮膚破損，加上腎衰竭病人本身抵抗力較低，容易導致細菌感染，如金黃葡萄球菌等。



須抽血以確診

事實上，腎科病人可能因其他原因出現皮膚痕癢，因此要確診尿毒瘙癢症時，應先排除其他因素。如腎衰竭後期，病人或會因為鈣質、磷質等電解質不平衡令皮膚痕癢，又或者出現缺鐵性貧血；同時可能因為本身患有的糖尿病，以及藥物敏感等而引起痕癢問題。另一常見的皮膚痕癢是由類天疱瘡引起的，因為腎衰竭病人多為長者，病人皮膚會出現水泡，因此未出現病徵前的紅疹，有可能被誤以為尿毒瘙癢症，故除了臨床診斷外，還要替病人抽血才能確診。



未必可根治

要有效治療，可先處理腎病患者鈣、磷或鐵質失衡的情況。另外，病人可用保濕性較高的護膚品，分量和次數都要「重手」，一日要塗搽3至4次，並用稀釋的類固醇藥物，混合護膚膏塗勻全身。口服藥物方面有抗組織胺等可紓緩瘙癢感覺，或在晚上使用有睡意的抗組織胺幫助入眠；醫生有時甚至需要處方治療神經痛藥物，以緩解痕癢的問題。

陳俊彥指，治療雖然可改善病情，但始終無論哪種方法暫時都不能完全消除瘙癢，病人要有可能與疾病共存的準備，避免過度緊張或焦慮，以平常心看待，反而更能穩定病情。