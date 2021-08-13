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屁股痕丨不止皮膚問題 肛門搔癢可能關壓力事
16 小時前
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屁股痕丨不止皮膚問題 肛門搔癢可能關壓力事
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其實造成肛門痕癢的成因有很多種，不一定只屬於皮膚問題，可能是痔瘡、細菌感染，甚至暗藏患癌警號！(互聯網圖片)

被人家罵你「屎忽痕」當然不是味兒。但若果真的是股罅搔癢，痕痛難分而且奇癢無比，坐立難安，那又怎麼辦？不少人會認為是股癬等皮膚問題，尷尬不好意思求診而自行買藥膏塗抹了事，但其實造成肛門痕癢的成因有很多種，不一定只屬於皮膚問題，可能是痔瘡、細菌感染，甚至暗藏癌變警號。有統計約有1至5%成年人有肛門痕癢問題，好發於40至60歲中年人士，並且男性較女性發病風險高4倍！此外不少上班白領一族、中層管理人員甚至專業人士，較易出現肛門痕癢問題，原因真係估你唔到！

  1. 肛門腸道問題：肛門周邊皮膚較身體其他部位厚，摩擦時痕癢和痛感大家或會混淆。臨床上7成以上的肛門痕癢由肛門或腸道問題誘發，最常見為痔瘡和肛裂(共佔約3成)，但原來還有2成機率是來自腺瘤性息肉、大腸癌與肛門癌，不得不提防。
  2. 皮膚問題：肛門周邊皮膚如有接觸性皮炎、濕疹或銀屑病，都會引致肛門痕癢。另外過敏性皮炎如小兒尿片、尿布經常接觸臀部，或對清潔用品、護膚品有過敏反應，都會誘發痕癢。
  3. 細菌、真菌與蟯蟲寄生感染：股間環境潮濕、股間摩擦也是多汗區域，容易孳生細菌和真菌。如黴菌感染到大腿內側、臀部、會陰等私密部位，會能引發的股癬；如長期穿著緊身褲、肥胖、長者、糖尿病和免疫力低下的人，容易因念珠菌感染引致痕癢；不當性行為引起的性病如梅毒、淋病、衣原體感染等，都會令肛門痕癢。此外比較罕見的生蛇(帶狀疱疹)，如果患處不幸位於臀部都會有痕痛不堪。再者，腸道寄生蟲「蟯蟲」也是兒童肛門痕癢的常見原因。
  4. 皮膚刺激：如果日常個人衛生不佳，如失禁排泄物溢出，污染皮膚帶來刺激，一樣會令部位痕癢；相反，如果平日過度清潔臀部，如用力擦洗臀部、如廁後大量使用濕紙巾，同樣會刺激皮膚引起痕癢。

為何專業人士易肛門痕癢？
白領一族、中層管理人員或專業人士工作壓力沉重，經常會飲用大量咖啡或濃茶提神，當中的咖啡因能引起特發性肛門痕癢。原因是咖啡因引起肛門括約肌的壓力降低、肛門反射過度以及未消化的食物刺激肛門周邊皮膚，從而引起痕癢。其餘如乳酪、番茄、茄汁、朱古力和果仁，部分人進食後都會有痕癢反應。此外情緒緊張、壓力大、抑鬱、飲酒吸煙等，原來都能誘發痕癢問題。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/屁股痕丨不止皮膚問題-肛門搔癢可能關壓力事-280421
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