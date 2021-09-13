年輕人飲酒愈多血管愈硬

「年紀大，機器壞」，游走全身的血管亦會隨著年齡增加而愈來愈硬，而硬化情況愈嚴重則愈容易引發心臟病及中風等心血管疾病的風，但有些行為可加速血管硬化，令血管年齡比實際年齡更老，飲酒就是令血管提早老化的「元兇」之一。

根據英國倫敦大學學院一項針對1,655名年齡介乎17至24歲年輕人的研究，按照他們日常飲酒和吸煙等習慣分為「從不」、「中等」及「高度」等三個程度。以飲酒為例，「中等」代表每日飲酒不超過4杯，而「高度」就是每日飲酒超過5杯。研究人員將習慣與心血管檢查結果進行比較，從而找出年輕人吸煙和飲酒習慣與動脈硬化的關係。

結果發現，由17歲到24歲，參加者的動脈硬化程度平均增加了10.3%，女性的增幅略高於男性，而飲酒愈多，血管硬化的程度亦愈高。另一方面，吸煙者的血管硬化的幅度亦高於不吸煙者。

負責研究的英國倫敦大學學院教授Hugo Walford指，不少年輕人以為飲酒和吸煙對他們不會造成長遠影，實際並不然，這些日常習慣確實會直接威脅健康，尤其是對女性的血管傷害更甚於男性，但從研究中看到，只要年輕人盡早戒煙便有助恢復血管健康，因此提醒年輕人及早改變生活模式，以避免患上心臟病和中風。