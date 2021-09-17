幹細胞注射或可治不舉

不少男性因為身心問題而出現俗稱不舉、陽痿的勃起功能障礙，除了利用藥物幫助外，近年有研究發現，進行幹細胞注射治療可能帶來顯著改善的將可能有顯著改善陽痿的效果，令患者恢復正常的性功能。

據研究顯示，全球40歲以上男性近半也受到不同程度的勃起功能障礙所苦，常見原因是充血的血管出現老化或硬化，導致充血不完全，故此相關藥物就以擴張血管的方式來改善供血狀況。

近40%患者性生活有改善

其中一項研究針對22名有勃起功能障礙及糖尿病的男性，醫生在患者的陰莖注射2次臍帶幹細胞，數天後不舉的情況有改善，而療效更持續長達一年。而另一項亦針對因糖尿病或外科神經損傷而引致陽痿的10名患者，從其骨髓中抽取幹細胞，經處理後再注射到海綿體中，結果近40%患者的性生活有所改善。

研究人員指相關結果令人相當鼓舞，幹細胞注射的副作用少而療效又可長久有效，惟研究仍處於早期階段，需要進行更大型的臨床研究，以了解當中的機制及確認療效，但就可能是男性根治不舉的一大希望。

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