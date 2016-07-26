強心護血管 4步買啱人字牌「救心」正貨

要保持心臟健康，適量運動，均衡飲食及保持開朗心情都是不可或缺。受疫情影響，大眾生活習慣的改變容易影響心臟健康。本身患有心血管疾病人士，若不幸感染新冠肺炎，出現嚴重感染和死亡的風險會更高。要保持心血管健康及暢通，可選擇服用日本人字牌救心，益氣強心。為避免消費者不慎購入假冒品，正版產品有4大防偽特徵，方便辨識。

人字牌「救心」選用道地名貴藥材，屬天然漢方製劑，藥理研究證實能強心、改善心功能，增加心肌供血。除了擁有「日本厚生省批准承認號碼」及中國衛生部頒發「中國進口藥品註冊證」。人字牌「救心」更獲得香港中醫藥管理委員會轄下的中藥組發出「確認中成藥註冊通知書」。香港市面的救心仿冒品接近過百種，大眾購買前亦可到產品官網，閱讀如何識別仿冒品的指引，亦可於官方網店站或官方授權的網店購物，減少購入假貨的機會。



4大防偽特徵

1. 包裝為防偽凹凸版紙盒

2. 紙盒封口貼有防偽商標標籤，該標籤遇熱變紅，遇冷轉藍

3. 紙盒正面貼有泰山地球雷射標籤

4. 產品於香港之註冊名稱為人字牌「救心」



查詢：2388 6395 (按0)

網址：www.taisan.com

強心護血管 4步買啱人字牌「救心」正貨