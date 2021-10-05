心臟移植｜心臟衰竭最後保命手段

心臟衰竭患者的心臟泵血功能變差，若病情去到後期，未能經過手術或藥物治療時，便可能需要以心臟移植來維持生命。不過用作移植的心臟來源為何？另外，接受移植的患者存活率又有多少？

心臟移植｜合適心臟不多

心臟的捐贈方面，一般是從70歲以下判定為腦死亡的人士中取出，而捐贈者須具備一般器官捐贈者的條件、心臟功能正常、沒有心臟病，同時須適合受贈者的血型和身形大小。因此適合的心臟並不多，每年平均只有約10宗心臟移植手術個案。

心臟移植｜十年存活率逾六成

常見需要以心臟移植作治療的疾病，包括冠心病、心瓣問題而導致的心臟病、先天性心臟病及原發性擴張性心臟病，這些心臟問題均可能引致心臟衰竭。若患者可以幸運地得到心臟作移植而重獲新生，一年、五年和十年的存活率分別可達85.6%、78.6%和66.1%。

心臟移植｜維持健康生活

完成移植手術後，患者需要養成運動習慣，當然運動量須循序漸進慢慢增加，運動前後也必須做熱身和緩和運動。此外，使用抗排斥藥可能會造成體重增加、血壓、血糖及血脂上升的情況，故應保持健康飲食，即少鹽少油少糖和高纖。若出現排斥症狀如疲倦、呼吸短促、咳嗽、心跳不規則、發燒，又或感染症狀，應即時求診。

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