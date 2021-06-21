心跳監測 找出病竇症候群

隨著智能手錶日漸成熟和普遍，不少人無論在做運動或日常生活，都喜歡利用以記錄運動表現和監測健康情況，如心跳、血含氧量等。這些身體狀況指數除了幫助提升運動表現之外，亦可作為監察健康的簡單參考。心臟科專科醫生梁達智表示，有長者遠足時感氣喘，力不從心，運動手錶顯示心跳過慢，事後及時求醫證實患上病竇症候群，隨時有心臟猝死的風險，需要植入起搏器調節心律。

梁達智指，心跳由心臟內一個名為「竇房結」的組織，發出穩定的電流訊號，經傳導系統維持有規律的心跳，正常心律每分鐘約為60至100次。心臟病或電流傳導系統不正常時，可出現心律不整，如過快、過慢或亂跳。

簡單心電圖作參考

智能手錶提供的心電圖，與傳統心電圖比較，最大分別是數據較少，只可監察心律及節奏，但不能檢測到其他心臟問題，故未能取代傳統心電圖。梁智達強調，「智能手錶始終不具醫療作用，數據只可作參考，就算手錶偵測到心跳有問題，也要再做心電圖才可以確診；但智能手錶的好處是可24小時佩戴，以監測身體狀況，有助醫生追查病情，協助確診。」

竇房結功能退化

曾有長者行山未幾已感到氣喘，力不從心，後來更眼前一黑差點暈倒，回過神後發現，智能手錶上的心跳比平日慢，即使休息一段時間後也未能恢復。翌日即求醫，經詳細檢查，確診了病竇症候群。病竇症候群指負責心跳頻率調控的竇房結功能退化，導致心跳變慢或不規則，患者容易出現倦怠或昏厥，而罹患病竇症候群者患上心房顫動的機率也大增。最後該患者接受了醫生的建議，植入心臟起搏器。



植入起搏器

梁達智稱，近年新引入的無導線心臟起搏器，外形如藥丸般細小，可透過導管經大腿靜脈放入心臟的右心室內運作，不用接駁電極線，有助減低手術及皮膚傷口的感染風險。雖無導線心臟起搏器安全性增加，但運作上仍有一定限制，例如功能上暫時只能做到單線的心室起搏；而患有病竇症候群的病人需要心房起搏，雙線心臟起搏器便透過心臟原本的傳導系統，訊號由心房傳到心室，較符合需要。此外，過多的心室起搏或提高心臟衰竭風險，雙線心臟起搏器偵測到心室有訊號便不會起搏心室，尤其適合病竇症候群病人，建議依醫生指示選擇合適的起搏器。