忙才開心？原來太得閒會降低幸福感覺

現代生活壓力處處，閒暇或假期變得彌足珍貴。但假若空閒時間超過5小時，本來休息帶來的幸福及快樂等主觀感覺，就會逐漸下降及減退，並因為覺得自己不事生產和沒有目標而感到焦慮不安，所以休息也不可太多，過猶不及反而會傷身呢。

該項在美國進行的研究，共分析了涉及3.5萬人的兩項大型民調，並以普遍被視為休息活動的項目，計算受測者使用時間的模式。結果發現，主觀幸福感覺會在空閒的首2小時內持續上升，但當休息超過5小時，幸福及快樂感覺便會下降。有關研究已刊截在《Journal of Personality and Social Psychology》。

研究作者之一、賓夕法尼亞大學的Marissa Sharif指出，閒暇也有蜜月期，若超出蜜月期的時間，主觀的幸福感就會下降，原因是一個人開始感到缺乏生產力和目標。他強調，分析顯示將大量可自由支配的時間花在個人和非生產性活動上確實降低主觀幸福感覺，但若將時間花在社交或生產性活動，則幸福感覺就不會受到影響。

事實上，研究團隊進行的後續調查亦發現，雖然很多人想有更多空間時間，但實際有空閒時的幸福感覺卻未必真的會上升，故此建議那些覺得自己空閒時間太少的人，不要因此而放下所有工作，而是應該嘗試每天找幾個時間短暫停下來，至於覺得日子空虛難過的人則應嘗試找出目標，才能令自己感到幸福。