怎樣炎夏安全做運動？
58 分前
怎樣炎夏安全做運動？
做運動對身體有好處，但在炎炎夏日，亦有要小心的地方，否則好事變壞事，尤其是喜愛戶外運動如長跑，甚至跑山的朋友。
- 選擇清晨或傍晚時間
避開太陽最猛烈的中午時間，已可大大減低運動「出事」風險；而且有研究顯示，傍晚運動對於增肌效果更佳，對改善代謝健康更有幫助。
- 為身體降溫
運動中途休息的時候，記得為身體降溫，想更有效率，可以利用濕毛巾放在頸部。這有效降低頸和手臂的血液溫度，然後經過血液循環帶到全身，而且降溫效果可持續1小時。
- 多喝水
雖是老生常談，但喝到甚麼程度才足夠？就是可維持尿液清澈無臭味。當然運動前、中、後都要補水，不要等口渴才喝。
- 穿涼快一點
可以考慮背心短褲，若不喜歡就應揀選寬鬆衣物，顏色可選淺色或亮麗色彩的，將陽光反射去出。質地方面宜揀選可幫助汗水揮發的，以免阻礙身體排汗。
- 改進行HIIT
長時間在高溫的戶外做運動，始終有一定風險，如果希望濃縮運動時間，HIIT是一個好選擇，強度夠高可以鍛練到心肺，也可維持肌肉量，最重要是即使訓練結束，亦有後續燃燒的效果，以燃燒相同的卡路里計算，HIIT可以比慢跑節省時間。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/怎樣炎夏安全做運動？-274554