急性胰臟炎 腹痛高燒即求醫

新式支架治療 更快更安全

若突然劇烈腹痛，連背部亦痛楚難當，更有噁心、作嘔、黃疸，甚至高燒和腹瀉等徵狀，便可能患上急性胰臟炎。腸胃肝臟科專科醫生黎獻醫生指，胰臟是人體最深入的器官，雖然大部分病人在舒緩痛症不適後，也會逐漸康復，但亦有少數病例會出現胰臟假性囊腫，如沒有及時適當治療，可引致多重器官發炎、衰竭及胰臟壞死等，情況嚴重者甚至可致命。

酗酒男士高危 可引發致命併發症

病人如出現相關病徵，可通過驗血、電腦掃描、磁力共振等檢測，如胰臟在血液中酵素急升，便可確定是急性胰臟炎。胰臟炎多由酒精引起，常見於酗酒男士。急性胰臟炎亦可由內分泌問題，如血液中鈣質或三脂甘油含量過高引起。胰臟構造不正常、膽管結石阻塞，以及自體免疫胰臟發炎亦可引致胰臟炎；此外，亦有部分患者找不到發病原因。「胰臟位於胃及十二指腸後方，主要功能是分泌消化酵素，協助人體消化食物，當胰臟發炎細胞出問題，會自我釋出消化酵素侵蝕附近其他正常細胞，令病情急劇惡化。」黎醫生指雖然案例不多，但個別急性胰臟炎病人會出現全身炎症反應，呼吸衰竭和腎衰竭等情況，令死亡風險急升，需進行手術保命。



「胰臟發炎腫脹並產生積液，如身體未能及時吸收這些液體（四星期內）便有機會引起假性囊腫，萬一加上細菌感染，會導致胰臟膿瘡甚至壞死性胰臟發炎，屆時就算採用強力抗生素也不會有效，需要及時清除所有積液及壞死組織方能治癒。」黎醫生續指胰臟位於人體最深處，傳統手術需要先將胃及腸挪開才可到達，手術風險和死亡率亦相當高。有時侯需要重覆多次大型手術去清除所有積液和爛肉，極端個案甚至需在深切治療部接受長期治療。

減手術次數安全性更高 長者適用

除傳統手術以外，亦可以用內視鏡刺穿胃壁，以直接進入胰臟發炎腫脹的位置，並將積液引流，從而自己變小和癒合。在八十年代初腸胃科醫生剛發展這種內視鏡引流術時，只靠胃鏡鏡頭來判斷囊腫位置，結果有機會誤判位置，甚至有可能誤傷附近血管，令到病人有機會因嚴重併發症而死亡。其後內視鏡引流術發展至使用「超聲波內視鏡」來清晰判斷囊腫位置，更好像有「透視眼」般看到和避開血管，令醫生可安全地讓內視鏡穿過胃壁進入囊腫內清除壞死組織，以非開刀或全身麻醉的方法達到外科手術的效果。這樣病人更容易接受，就算長者亦可採用此治療方法。



在進行內視鏡引流術時，傳統上醫生需要經過內視鏡將導線放入胰臟囊腫內以固定位置，並以儀器開孔，再放入支架。因為需要多重的步驟，工序繁複而且需時，更有機會因為舊式支架移位而出現滲漏和發炎情況。新式支架具備同步燒融機制，可以確保支架「一次過」成功穿進囊腫內，而且位置容易穩定，只需一個步驟便可完成，手術相對簡單而且時間可大幅縮短，成功率亦大大提升。由於新式金屬支架的直徑達15mm，只要病人放入支架後情況穩定，便可短間內再進行內視鏡手術清除囊腫內的爛肉和積液，免除傳統大型手術的風險。待病人完全康復後，再用胃鏡將支架回收，連接囊腫的孔洞便會慢慢自行癒合。另外，要避免胰臟炎復發，需要找出引致胰臟炎的成因，再從源頭控制才可減低復發風險。