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情緒病源頭 竟然係濕疹？
2 小時前
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情緒病源頭 竟然係濕疹？
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情緒病和皮膚病雖然看似沒有關係，但事實上有抑鬱徵狀人士向精神科專科醫生求診時，始發現是濕疹引起的痕癢所致。當解決了根源的皮膚問題，情緒影響亦大為減少，甚至未必需要精神科的治療。

濕疹問題相當普遍，亞太地區10.1%成人是患者，香港濕疹兒童(14歲或以下)更多達三成。皮膚科專科醫生陳厚毅指，天氣及濕度轉變太大、接觸到致敏原如某些食物或塵蟎等，都可誘發濕疹。患者皮膚會乾燥變紅、出現斑塊、滲水或流血，而且極度痕癢，亦有可能在面或手腕等位置發作，「遮無可遮」。

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(左起)傅子健、Issac及陳厚毅。

痕癢造成困擾
九成半濕疹患者同意痕癢程度是評估治療效果的重要指標，代表痕癢造成明顯困擾；研究亦發現84%濕疹兒童有睡眠障礙。精神科專科醫生傅子健認為，「如沒正視問題，除日間疲倦，長遠還會出現行為問題、影響智力發展、認知能力、情緒，甚或家庭關係。」研究指有睡眠問題的濕疹嬰兒，出現情緒或行為問題的風險，比一般人高1.63倍和2.03倍，曾患濕疹孩童有過動/注意力不集中的風險也高1.12倍。當孩子出現這些問題，父母亦會因為額外花心力去照顧而令自己更疲憊，甚至感沮喪無助、誘發情緒問題。


身心問題致焦慮抑鬱
不同的研究也發現，濕疹患者自尊心較低，43%人擔心發病期間於公眾場合被看見，傅子健舉例，影相會站在後面、夏天穿長袖衫、泳池或拒絕進入，影響生活質素，讓患者感絕望、內疚、憤怒。另外，患者除治療花費外，調查亦發現患者工作缺勤率是一般人的3倍，約四分一患者有工作障礙，易造成經濟負擔。種種生理及心理影響，易使患者出現焦慮、抑鬱徵狀，甚至萌生自殺念頭。

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兒童濕疹患者或因行為問題而被同學排擠，亦會影響情緒。

控制濕疹
濕疹控制好，有助減少影響情緒。陳厚毅表示，「如輕度濕疹發作，可使用外用皮質類固醇、外用鈣調神經磷酸酶抑制劑，或外用PDE4抑制劑。」惟前兩者使用有限制，如在面部使用皮質類固醇要特別小心，長期使用或致皮膚萎縮等；外用鈣調神經磷酸酶抑制劑則不適合2歲以下嬰孩使用。PDE4抑制劑可針對性減少炎性細胞因子釋放，達致消炎止痕功效。研究指出，使用外用PDE4抑制劑29天，超過三成患者達到ISGA1療效指標，症狀由中度嚴重減退至炎症幾乎完全消除或更佳；痕癢方面，4天便可有所改善，比保濕載體軟膏的9天快得多。


影響學習
今年11歲的Issac，嬰兒時期濕疹嚴重，曾試過整張被和床單都是血水，媽媽何太不但要照顧兒子而不能好好休息，甚至出現擔心、內疚、精神繃緊和煩躁情緒；Issac亦試過因睡眠不足和痕癢而影響學習、情緒忟憎。雖然求醫後醫生處方皮質類固醇，但因害怕副作用，何太不敢為Issac塗抹多於一日，現時主要使用保濕潤膚膏處理問題。隨Issac慢慢長大，濕疹情況漸漸好轉。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/情緒病源頭-竟然係濕疹？-282428
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