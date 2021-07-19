想成績好？勤力讀書之餘都要瞓得夠

每天努力學習的莘莘學子，都想有好成績的回報，除了平日勤力讀書之外，研究顯示足夠的睡眠有助提升成績，晚上睡得好的學生比起睡眠差的同輩，不但分數更好，人也更為開心。

根據一項由聖路易斯華盛頓大學進行、在《Psychology, Health & Medicine》公布的研究，睡得好的學生成績都會較為標青。研究追蹤及分析了97名大學一年級學生的睡眠習慣和成績，結果發現，睡眠時間規律穩定的學生，平均GPA有3.66，而睡眠沒有規律，有時睡得多有時睡得少的學生，GPA只有3.21。

負責研究的學者指出，7至8小時的睡眠時間最為合適，較為配合身體的生理時鐘運作，但當工作及活動多時，睡眠往往會率先被犧牲，小學和中學生的睡眠規律通常都被父母密切監督，大學生就有更多自主，睡眠質素反而下降。

他稱，人入睡後大腦開始工作，將日間接觸到的信息放到海馬體等存儲區域，成為記憶和知識，因此睡得太少大腦就會缺乏工作的空間，也反映為過通宵溫習通常都是適得其反。如果想成績更進一步，他建議學生製定一個睡眠時間表，讓自己每晚都在同一時間睡覺，而睡前一小時要停止滑手機，以促進身體釋放會產生睡意的褪黑激素。