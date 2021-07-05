懷孕之苦丨中大證阿士匹靈治療 降早產妊娠毒血症發病率

孕婦懷孕期間患上俗稱子癇前症的妊娠毒血症，可導致多個器官同時受損，其特徵是孕婦在懷孕20周後會出現高血壓，並伴隨明顯的蛋白尿。這疾病影響2至5%孕婦，更是懷孕期間至嬰兒出生前後致死的主要原因之一。據統計全球每年有76,000名孕婦和500,000名嬰兒的死亡個案，均與妊娠毒血症相關。

降60%早產妊娠毒血症發病率

中大醫學院與美國貝勒醫學院最近發表的一項研究證實，阿士匹靈治療可透過減慢「妊娠代謝時鐘」來預防妊娠毒血症。研究發現高危孕婦在懷孕16周前，每天服用低劑量阿士匹靈，可預防妊娠毒血症。團隊分析了逾百名高危孕婦在懷孕11至13周，以及20至24周時從她們身上採集的血液樣本，透過代謝組學分析，證實孕婦接受阿士匹靈治療後會否發生妊娠毒血症，與她們體內代謝產物對阿士匹靈的反應有顯著關係。研究人員從隨機雙盲研究中顯示，阿士匹靈可將早產妊娠毒血症的發病率，以及所有妊娠毒血症的發病率，分別降低60%和30%。

多元代謝時鐘證減慢妊娠期老化

為進一步了解阿士匹靈對預防妊娠毒血症的作用機制，研究人員利用參加者血漿樣本得出的代謝組學數據，成功建立一個「多元代謝時鐘」。結果發現，阿士匹靈組的孕婦妊娠代謝時鐘速度明顯減慢了平均1.27周；四分之一與懷孕相關的代謝產物改變亦出現逆轉。這表明阿士匹靈治療能藉影響新陳代謝，減慢妊娠期老化，從而預防妊娠毒血症。研究結果已於醫學期刊《Hypertension》發表。

負責是次研究、中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授表示，「我們以往假設阿士匹靈能透過推遲胎盤老化來預防妊娠毒血症。今次研究進一步引證這個論點，低劑量阿士匹靈可減慢高危孕婦體內代謝系統，以減低早產風險，亦因而避免了因早產導致母嬰出現嚴重併發症的風險。」