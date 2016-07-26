成日攰癩癩？10招助你充滿力量

經常覺得攰癩癩，有氣無力？實際上不同身心原因我們經常出現力不從心的情況，但毋須打針或食藥，也有方法可以幫助你重拾活力，好似比卡超咁「叉足電」精神奕奕！今次介紹10個能夠提升活力的方法，令大家「充滿力量啦！」

1. 每隔3至4小時進食

長時間不吃東西會令人能量下降，而每隔3至4小時便吃點食物，可使人感覺更有活動，尤其適合體能活動較多或外出工作的人。至於吃多少就因人而異，視乎自己的飢餓和飽感而進食足夠的食物。

2. 每餐要有蛋白質

攝取足夠的蛋白質可以幫助體力維持更長時間，原因是身體需要更長的時間去分解蛋白質，而飽感也較大，亦令人感覺更有能量。

3. 食用豐富碳水化合物

水果和全穀物雖然含有不少碳水化合物，但所含的纖維有如提壩，可以減緩能量流走，因此含豐富纖維的碳水化合物食物可以提供持久的能量，而且吃太多精製碳水化合物可導致反應性低血糖症，血糖大幅波動反而會令能量下降。

4. 選擇有營養的零食

營養豐富的零食也有助維持身體有足夠的能量，最好是一些蛋白質和纖維較高的食物，例如與其吃熱量有100卡路里的薯片，倒不如吃同樣熱量的堅果、乳酪或或水果，身體可以得到更多營養。

5. 多飲開水

飲水不足會增加心臟負荷，以維持血液流動，而脫水更會影響新陳代謝和養分輪送，自然會影響狀態。看看尿液的顏色是否清澈便知道自己是否夠水，偏黃甚至帶啡就要快快飲多杯水。

6. 足夠睡眠

充足及優質的睡眠能令身體更有活力，而睡眠不足就會影響葡萄糖代謝，令身體無法得到足夠的能量，最終要吃更多食物補充，加上睡不夠也可增加胰島素阻抗風險，結果可令糖尿病來襲。

7. 別倚賴咖啡因提神

飲杯咖啡可以即時提神，但咖啡因的效力消退後，精神就會急速萎靡，故此若每日要飲多杯咖啡才能維持身體運作，便需要檢視日常進食量是否不足以提供身體所需要的能源。

8. 多做運動

雖然運動會消耗熱量及令身體痠痛疲倦，但其實多做運動能夠提升能量水平，心臟的泵血量亦會提升，細胞對胰島素也會變得更加敏感，不但令血糖更趨穩定，亦有助為身體提供能量。

9. 減少壓力

太多的壓力會虐耗心神和精力，更會影響睡眠質素，使人更易感到疲倦和煩躁，令壓力和緊張情況加劇。不想跌入壓力的陷阱就要找出適合自己的減壓方法，例如聽音樂，又或者跑步或做瑜伽，總有一種啱用的。

10. 愛護自己

能量的來源不止來自身體，也與心靈精神狀態有關，例如你剛結束一個馬拉松會議，這時與其吃一排朱古力，可能出外散步呼吸一點新鮮空氣，又或做深呼吸練習，可能更有助恢復精神。