我小孩的身高正常嗎？

孩子的身高以往會在母嬰健康院和學生健康服務中心或學校定期量度。疫情影響下，家長若擔心孩子的身高，可在家中定期量度監察，以兒童健康記錄內之生長線作參考。正常的生長速率在兒童期為每年4至6厘米，發育期增加至每年8至12厘米。如果兒童身高預計遠低於遺傳之預測範圍 (男孩子大約為父母身高平均數加6.5厘米；女孩子大約為父母身高平均數減6.5厘米)、或生長速率不及以上所提、或身高偏離了自己以往的生長線，建議尋求兒科或兒童內分泌專科醫生的評估。

影響身高的情況主要分為非病理性和病理性兩種。非病理性原因包括遺傳因素、發育遲緩、不明原因的矮小症 (idiopathic short stature)。 病理性原因有以下幾類，包括營養不良、胎兒小於妊娠年齡 (small for gestational age)；患有內分泌疾病如生長激素缺乏、甲狀腺功能不足、腎上腺功能不足、維生素D不足等；患有長期疾病如貧血、慢性肝、腎病、慢性腸病、長期服用類固醇等；患有染色體變異，如唐氏綜合症 (Down syndrome)、特納氏綜合症 (Turner syndrome)、普威氏綜合症 (Prader Willi syndrome)、SHOX基因缺乏症、或骨骼發育不良 (Skeletal Dysplasia)等。

身材矮小可能是身體潛在疾病的徵兆。如家長懷疑孩子生長緩慢，可徵詢醫生意見，因孩子若已進入發育期，骨骺 (軟骨板)快將閉合，治療效果將受限。若排除了以上的情況，孩子的生長在遺傳之預測範圍之內，想提升身高，值得注意均衡飲食、適量運動、充足睡眠等。

盧慧芝醫生

兒科專科醫生