戒除5個壞習慣助你命長久

長生不死或許是天方夜譚，但只要你多加努力，建立一個良好的生活習，便可能大大減低罹患致命疾病的風險，令人更長命。其中專家列出5個會縮短壽命的壞習慣，少做這些壞事其實已經能夠幫助你延緩衰老，甚至延長壽命。

1. 吸煙：吸煙的壞處多籮籮，不但加速衰老，更會誘發癌症及慢阻肺病等嚴重疾病，過去已有研究指吸煙人士的預期壽命比不吸煙者至少短上10年或更多，而盡早戒煙就可以將吸煙相關疾病的風險大為降低。

2. 少飲水：足夠的水分有助於排出體內有害毒素和廢物，相反，飲水不足造成脫水，會造成有害毒素和廢物留存體內。

3. 加工肉製品：近年愈來愈多證據顯示，紅肉及加工肉製品會增加罹患心血管疾病、癌症和總體死亡率的風險，並被世界衛生組織列為可致癌物質。

4. 久坐不動：久坐可導致新陳代謝減慢、肌肉無力及肥胖等問題，進而增加罹患各種疾病的風險。而保持肌肉活躍有助身體輸送更多血液，令組織可得到所需的氧氣和營養。

5. 壓力大：壓力對人的生理和心理都可造成巨大影響，學懂應對及減低壓力對健康十分重要，亦能減低誘發相關疾病。