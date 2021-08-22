手肘痛｜咩叫高爾夫球肘？同網球肘點分？

手肘痛，不少人會直接拋出一句網球肘，不過原來還有另一種手肘痛叫高爾夫球肘，兩種手肘痛不盡相同，最大分別在於疼痛發生的位置，以後就要分辨清楚了！

手肘內外兩側有分別

兩者的分別在於，網球肘正式名稱是肱骨外上髁炎，手肘外側的腕伸肌群出現痛楚；而高爾夫球肘是肱骨內上髁炎，疼痛的是手肘內側的腕屈肌群。腕伸肌群主要令手掌向手背方向伸展、向手指公方向伸展，以及令前臂外旋等；而腕屈肌群則動作相反，令手掌向掌心方向屈曲、向尾指方向屈曲，以及令前臂內旋。以後就要記清楚，不要再將兩者混淆了。

過度使用手腕

兩種手肘痛，分別是網球手和高爾夫球手常出現的炎症而命名，當然，沒有玩兩種運動的人也可以患上。如果長時間過度使用手腕，又或拉傷造成發炎，就會患上相關炎症，所以廚師、常使用電腦工作人士、家庭主婦、髮型師等，都是高危一族。

休息冰敷消炎

高爾夫球肘和網球肘的治療方法相若，當炎症急性期，須多休息、敷冰，又或使用消炎止痛藥，減少發炎；當症狀紓緩後，就可以熱敷，多做伸展。康復後可做前臂肌肉的強化運動，並適時做伸展運動，減少痛症復發風險。

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