打邊爐丨教你分真假 注脂肉扮和牛 加工隨時有菌 一種人切勿多吃

踏入秋冬時節，天氣清涼最適合打邊爐「烚下烚下」，不少人喜歡吃油脂豐富的和牛，如霜降牛、雪花牛等，貪其入口油脂瞬間融花而且勁有牛味。不過大家又知否坊間存在一種名為「注脂肉」的加工牛肉，將瘦牛肉注入脂肪「扮上等」，有商人會魚目混珠以「注脂扮雪花」，而且生產過程中容易有細菌入侵，加上一種人不適合食用注脂肉。那麼何謂「注脂肉」？「注脂肉」是否無益？怎樣分辨「真雪花牛」還是注脂肉？睇完呢篇大家就會一清二楚！

甚麼是注脂肉？

根據澳門特區政府市政署食安資訊解釋，「注脂肉」多數指注脂牛肉(Artificial Marbling Beef)，即是將脂肪(牛肉油脂)以食品加工方式注射入牛肉內，從而改善其肉質和口感。注脂肉技術早在80年代已經面世，日本傳媒曾報道，注脂肉是利用具有百多支針頭的機器，在大約攝氏40至50度的環境下，反覆來回在完整的肉塊中注射白色牛油和調味料，然後迅速冷藏製成。「注脂肉」製作途中同時會添加乳化劑、味精、加工澱粉，以及增黏劑等肉品添加劑。

食用注脂肉是否不健康？

注脂肉在加工過程中加入食品添加劑，一般而言，只要是合法的生產商 ， 按照合法合規的食品加工製作，在符合食物添加劑的使用範圍及限量標準下使用，並確保生產環境及設備等符合衛生水平，相關肉品都是安全的。然而由於肉品牽涉不少加工步驟，如注射、切割或黏合等，如果製作過程不潔淨，容易有細菌或微生物的污染，故此食用注脂肉一定要完全煮熟才能進食，以免感染如致病性大腸桿菌，因當中一種O157:H7血清型大腸桿菌可引致急性腎衰竭，隨時致命。

患三高 最好少食注脂肉

因為肉品經注脂後，肉的脂肪含量會提高，加上食品添加劑含有磷酸鹽，對於患有三高、心血管病、糖尿病人，經常食用會較天然牛肉多攝取熱量和鈉，加重他們的病情。

肉眼都得 教你分辨真假雪花牛

標籤：如果購買進口包裝火鍋牛肉，可留意「Artificial marbling Beef」、「Meltique Beef」，那就是注脂肉。 牛肉色澤：天然牛肉色澤較鮮豔，注脂肉較深紅 油花分布：天然的油脂分布不均勻，大小不一兼呈小點狀。注脂肉的油花分布細長稜稜角角，呈現樹枝狀，十分平均。 烹調處理：注脂肉經解凍後，會流出白色黏稠乳狀液體(就是注射的脂肪)，甚至能刮出脂肪。且烹調後口感乾柴，如果是厚身的注脂牛扒，更會浮出脂肪。至於天然牛肉應該是鮮嫩多肉汁。

由於注脂肉跟天然雪花牛兩者的售價差一大截，大家便宜莫貪，打邊爐時就要小心為上。