打針丨有人為抽獎 有人為通關 點解接種疫苗要多過一針先有用？

特區政府以全民接種為目標，特首林鄭月娥呼籲市民盡快打針，以爭取恢復通關；為推高接種率，更不排除限制未打針市民的活動，甚至參考外國推出健康通行證。關於打疫苗，有人為了密密參加抽獎、有人幻想能提早出遊，香港較其他地區「幸福」，事關大眾仍能有時間考慮，惟全球仍有不少地方卻一針難求；如台灣就算施打高端疫苗，未來也要面對國際認證問題。

面對Delta變種病毒橫行，近期相繼有研究「溝針」混合接種，或是申請施打第三針來加強免疫力，如輝瑞首席科學官多爾斯滕(Mikael Dolsten)早前接受《路透社》訪問時，已指接種疫苗6個月後體內抗體水平下降，增加染疫風險，對老弱病患有需要接種第三針以維持免疫力。到底為何接種疫苗要多於一針才有用？

打兩針 為了激活關鍵的記憶T細胞

疫苗的原理是要讓抗原接觸人體的免疫系統，引發免疫反應產生抗體，令身體能夠抵抗疾病。當身體第一次接觸疫苗時(第一針)，會激活白血球中的B漿細胞和T細胞，前者在接射疫苗後數周迅速產生抗體，但是維持壽命短，抗體數量容易銳減；後者能分化出不同功能的亞型，負責識別及殺死病毒，而其中一種成熟亞型叫「記憶T細胞」，在未執行消滅病毒任務前，能在體內存活數十年，這也是所謂的「終身免疫」。

問題是，記憶T細胞只會在注射第二針疫苗之後，才會大量產生。因此第二針才是關鍵，透過再次接觸抗原來增強早前第一針的免疫反應，令人體激活第二階段的免疫機制。作為增強劑的第二針，會令人體產生大量記憶T細胞，以及加速二次免疫反應的記憶B細胞，抗體質量才會提高。

第二針 精銳B細胞在骨髓成熟

除了產生大量記憶T細胞，第二針疫苗也會讓骨髓中的造血幹細胞，孕育出更多更精銳的B細胞，意味著產生能精準高效對付病毒的抗體。加上前文所說人體產生大量記憶T細胞與記憶B細胞，由於擁有了對病毒認知的「記憶」，故能啟動更快的細胞分裂複製能力，迅速產生大量抗體，也令人體的抗抵力更完備。

基於人體的免疫系統可分成先天免疫和後天免疫，換句話說接種新冠疫苗屬於後天免疫，身體需要時間接觸抗原、適應反應和產生抗體。

評估疫苗效力 並非衡量接種後會否染疫

對普羅大眾來說，有一個觀念需要弄清楚，就是「評估疫苗效力，是接種後是否出現症狀，而非會否感染來衡量」。現實是，在今年夏季全球不少稍早前已接受兩劑疫苗接種的民眾，出現感染個案，反映抗體水平下降。故此包括輝瑞等多間藥廠，才會申請第三針來加強接種者的免疫力。