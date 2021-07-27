找出隱形感染者 消滅丙肝

丙型肝炎(丙肝)可怕之處是，大多數人在感染丙肝病毒之後，可以數十年都沒有徵狀，直至肝臟受到嚴重損害才知患病。而政府於去年尾開始為患者提供免費直接抗病毒藥物(DAA)治療，配合中大肝臟護理中心的「明肝行動」，希望可找出隱形感染者，目標於2030年消滅病毒性肝炎。

腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹表示，丙肝病毒是一種RNA病毒，主要透過血液或體液傳染，「以前會以輸血感染為主，但近年超過八成個案為共用針筒人士。至於母嬰傳播只屬少數，僅4%至8%。」

或致肝硬化

若感染丙肝病毒，只有少數人出現發燒、疲勞、茶色小便、黃疸等徵狀，然而大部分人不能自行清除病毒，超過七成感染者會發展至慢性丙型肝炎，當中約一成半至三成人於20年內出現肝硬化；患肝癌的風險更是一般人的17倍。黃麗虹補充，「丙肝同時連累其他器官，或導致中風、心肌梗塞、淋巴癌等，亦有人出現抑鬱症、糖尿病和認知障礙症等。」

治療率低

世衛估計在2017年，全球約有7,100萬名丙肝病毒感染者，僅19%人知道自己受感染。香港方面，根據香港肝病學會於2005年至2020年9月的大型丙型肝炎資料庫數據研究，截至2017年3月的確診率估計只有50.9%，接受治療人數更低至12.4%。黃麗虹估計原因，「採用聚乙二醇干擾素以及利巴韋林的傳統治療，治愈率僅六成，並帶來發燒、肌肉或關節痛、亢奮、焦慮、抑鬱、貧血等副作用，故患者未必接受治療。」

簡化治療步驟

丙型肝炎共有6種基因型，以往DAA藥物可針對一型及四型病毒，故感染者需要做病毒基因測試以確定藥物是否合適，幸而新一代DAA已可對應所有基因型的丙肝病毒，有助簡化治療步驟，患者只須用藥8至12周，治愈率達95%之外，比傳統治療的副作用亦較少。黃麗虹指出，「歐洲肝臟研究學會建議所有患者檢測到相關病毒，就應該接受治療。」

響應世衛目標

世衛針對病毒性肝炎的目標是，於2030年前達到90%感染者獲診斷，80%患者得到治療。香港政府去年10月起也加強診斷和檢測，並提供免費DAA治療予丙肝患者，以響應相關目標。中大肝臟護理中心亦推行「明肝行動」，與不同的NGO聯手作社區篩查，至今超過350名患者受惠。

今年61歲的何先生，曾以靜脈注射毒品，1998年成功戒毒，可是於2008年確診丙肝，且病毒量甚高。雖然接受了傳統治療方案，但未能完全清除病毒，到2015年肝臟更出現5厘米腫瘤，何先生覺得灰心想放棄，一年後終同意切除腫瘤。2017年再接受為期12周的DAA治療，半年後確定已清除病毒，而肝癌至今亦未復發。