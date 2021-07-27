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找出隱形感染者 消滅丙肝
5 小時前
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丙型肝炎丙肝直接抗病毒藥物DAA中大肝臟護理中心明肝行動腸胃肝臟科專科共用針筒肝硬化肝癌香港肝病學會大型丙型肝炎資料庫數據研究世衛
找出隱形感染者 消滅丙肝
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黃麗虹指患者康復後，體內也不會有丙肝病毒抗體，仍須做好預防工作。

丙型肝炎(丙肝)可怕之處是，大多數人在感染丙肝病毒之後，可以數十年都沒有徵狀，直至肝臟受到嚴重損害才知患病。而政府於去年尾開始為患者提供免費直接抗病毒藥物(DAA)治療，配合中大肝臟護理中心的「明肝行動」，希望可找出隱形感染者，目標於2030年消滅病毒性肝炎。

腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹表示，丙肝病毒是一種RNA病毒，主要透過血液或體液傳染，「以前會以輸血感染為主，但近年超過八成個案為共用針筒人士。至於母嬰傳播只屬少數，僅4%至8%。」

或致肝硬化
若感染丙肝病毒，只有少數人出現發燒、疲勞、茶色小便、黃疸等徵狀，然而大部分人不能自行清除病毒，超過七成感染者會發展至慢性丙型肝炎，當中約一成半至三成人於20年內出現肝硬化；患肝癌的風險更是一般人的17倍。黃麗虹補充，「丙肝同時連累其他器官，或導致中風、心肌梗塞、淋巴癌等，亦有人出現抑鬱症、糖尿病和認知障礙症等。」

治療率低
世衛估計在2017年，全球約有7,100萬名丙肝病毒感染者，僅19%人知道自己受感染。香港方面，根據香港肝病學會於2005年至2020年9月的大型丙型肝炎資料庫數據研究，截至2017年3月的確診率估計只有50.9%，接受治療人數更低至12.4%。黃麗虹估計原因，「採用聚乙二醇干擾素以及利巴韋林的傳統治療，治愈率僅六成，並帶來發燒、肌肉或關節痛、亢奮、焦慮、抑鬱、貧血等副作用，故患者未必接受治療。」

簡化治療步驟
丙型肝炎共有6種基因型，以往DAA藥物可針對一型及四型病毒，故感染者需要做病毒基因測試以確定藥物是否合適，幸而新一代DAA已可對應所有基因型的丙肝病毒，有助簡化治療步驟，患者只須用藥8至12周，治愈率達95%之外，比傳統治療的副作用亦較少。黃麗虹指出，「歐洲肝臟研究學會建議所有患者檢測到相關病毒，就應該接受治療。」

響應世衛目標
世衛針對病毒性肝炎的目標是，於2030年前達到90%感染者獲診斷，80%患者得到治療。香港政府去年10月起也加強診斷和檢測，並提供免費DAA治療予丙肝患者，以響應相關目標。中大肝臟護理中心亦推行「明肝行動」，與不同的NGO聯手作社區篩查，至今超過350名患者受惠。

今年61歲的何先生，曾以靜脈注射毒品，1998年成功戒毒，可是於2008年確診丙肝，且病毒量甚高。雖然接受了傳統治療方案，但未能完全清除病毒，到2015年肝臟更出現5厘米腫瘤，何先生覺得灰心想放棄，一年後終同意切除腫瘤。2017年再接受為期12周的DAA治療，半年後確定已清除病毒，而肝癌至今亦未復發。

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丙肝主要經血液和體液傳播，如共用針筒、未經徹底消毒的牙醫程序、紋身程序、醫學美容程序，以及不安全性行為等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/找出隱形感染者-消滅丙肝-277691
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