抖10秒 大腦活動速度即快20倍！

不少人學習一種技能，如彈琴或結他，連續練習便可以更快上手，但最新研究顯示，在練習期間停一停稍作休息，表現會比連續練習更佳，原因是休息會重新及快速激活大腦，令大腦的活動增加，從而提高身體的運動性能和表現。

研究人員邀請了33名以右手為主的人士，讓他們在指示下使用左手打字，然後看他們打字的速度和準確率。在12分鐘的測試期間，參加者需要按指示打出36組字，而打出每組字之間有10秒時間休息。期間研究人員以腦磁圖記錄參加者的在測試期間及之後5分鐘的大腦活動。

結果發現，參加者的打字技能在完成首11組字後有最顯著的進步，而腦磁圖顯示，技術改進與休息期間的腦部活動有關。因為在10秒短暫休息期間，涉及中顳葉和感覺運動皮層的神經系統不斷重演動作，幫助大腦掌握、計劃及執行所學到的動作技術，而這時大腦活動的速度比實際練習時高20倍之多。因此，在學習運動性技能時稍事休息，表現可能會更為出色。有關研究已刊載在《Cell Reports》。