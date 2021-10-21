研究｜抗氧蘑菇 改善情緒抗抑鬱

含有豐富蛋白質和維他命等營養的磨菇，不但健康有益，近期更有研究指蘑菇含一種抗發炎胺基酸，可幫助降低體內自由基引起的氧化反應，並且可以提供微量元素鋅，有助改善抑鬱情緒，降低罹患抑鬱症的風險。

該項由美國賓夕法尼亞州立大學醫學院發表在《Journal of Affective Disorders》的研究，分析來自2005至2021年在美國健康營養調查的數據，再結合病人健康問卷結果評估所得的抑鬱傾向，從而了解抑鬱傾向與食用蘑菇的關係。

研究人員指出，蘑菇含有很多能夠幫助減少焦慮的生物活性化合物，如維他命B12、神經生長因子、抗氧化劑及抗炎劑等，後兩者有助對抗體內炎症，帶來抗抑鬱的功效。故此適量飲用蘑菇可幫助降低抑鬱症的風險，而研究顯示，每天食用4.9克蘑菇的人，比起少食蘑菇的人，罹患抑鬱症的風險降低69%。

事實上，另一項由美國耶魯大學進行的小鼠趼究熕示，攝取蘑菇所含有裸蓋菇素後，神經元之間連繫及體積均明顯增加10%，而神經細胞負責傳遞訊息的樹突棘數量也有明顯的增加，有助抵銷由壓力和抑鬱等導致的神經元減少，從而緩解抑鬱。不過，菇類普遍含有較多鉀離子及嘌呤，患有慢性腎臟病或痛風者要注意不要食用過量。