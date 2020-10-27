抗秋燥 教你2道簡單潤肺健脾食品
1 小時前
抗秋燥 教你2道簡單潤肺健脾食品
中秋節過後，秋意更為濃厚，天氣變得乾躁，這時要留意身體可能會出現秋燥症狀，故需要好好照顧肺腑，除了好好補水，以及用潤膚膏為皮膚保濕，也可以透過食療，達到潤肺健脾顧身體的效果。小編今次介紹兩款養生點心及飲品，希望可以幫助大家抗秋燥。
藥膳薯餅
- 材料包括杞子、茯苓、蓮子、淮山、芡實、薯仔、鹽。做法很簡單，將茯苓、芡實、蓮子和淮山打成粉末備用。薯仔洗好及削皮，切成小塊，然後與洗淨的杞子隔水蒸熟，取出後以少許鹽調味，再加上打好的食材粉末拌勻，再利用保鮮紙或模具壓成大小適合的薯餅，以平底鑊煎熟便可食用。想口感更軟熟可將蒸熟的薯仔壓成蓉。
沙參桂花水果茶
- 材料有沙參、桂花、雪梨、百香果及蜂蜜。將所有材料洗，把桂花放入過濾袋，百香果切半挖出果肉，雪梨削皮切粒。然後將沙參和桂花放入煲內，加入適量的水，大火煮滾再轉小火煮20分鐘，放入雪梨及百香果肉後關火，放涼後加入蜂蜜調味即可飲用。這類養生茶飲所用的水果可按時令改變，由於水果的營養多不適合高溫烹調，故最後加入會較適合，亦可以冰糖代替蜂蜜調味。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/抗秋燥-教你2道簡單潤肺健脾食品-286257