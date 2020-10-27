抗秋燥 教你2道簡單潤肺健脾食品

中秋節過後，秋意更為濃厚，天氣變得乾躁，這時要留意身體可能會出現秋燥症狀，故需要好好照顧肺腑，除了好好補水，以及用潤膚膏為皮膚保濕，也可以透過食療，達到潤肺健脾顧身體的效果。小編今次介紹兩款養生點心及飲品，希望可以幫助大家抗秋燥。

藥膳薯餅

材料包括杞子、茯苓、蓮子、淮山、芡實、薯仔、鹽。做法很簡單，將茯苓、芡實、蓮子和淮山打成粉末備用。薯仔洗好及削皮，切成小塊，然後與洗淨的杞子隔水蒸熟，取出後以少許鹽調味，再加上打好的食材粉末拌勻，再利用保鮮紙或模具壓成大小適合的薯餅，以平底鑊煎熟便可食用。想口感更軟熟可將蒸熟的薯仔壓成蓉。

沙參桂花水果茶