抹醬多士丨一件厚多等於一碗白飯 以為花生醬最高卡？結果顛覆你想像

好多人都鍾意以抹醬多士當早餐，以為一塊烘麵包分量小，感覺較公仔麵健康之餘，還可以改搽各式果醬代替熱量較高的花生醬、牛油、煉奶等醬料。但台灣美女營養師高敏敏日前在其Facebook粉絲專頁《高敏敏 營養師》發帖，詳列9款常吃口味抹醬多士的熱量排行榜，結果榜首並非花生醬，令網友大跌眼鏡！

抹醬多士 最高卡竟是香蒜多士！

根據高敏敏帖文，「薄片」多士一片大約70大卡，像一般早餐的那種四方形多士；至於「厚片」一片熱量大增至270大卡，吃一片熱量近乎一碗白飯，而排行榜都是以一片多士，配上15克抹醬的熱量計算；而所謂15克抹醬，分量大概就是一般餐廳、飛機餐供應的盒裝果醬，另外盒裝牛油則是10克。

結果熱量由最少到最多依次排列：

第9名 藍莓多士 (厚片：309kcal；薄片：109kcal)

第8名 草莓多士 (厚片：311kcal；薄片：111kcal)

第7名 朱古力吐司 (厚片：312kcal；薄片：112kcal)

第6名 煉奶多士 (厚片：318kcal；薄片：118kcal)

第5名 奶酥多士 (厚片：359kcal；薄片：159kcal)

第4名 花生醬多士 (厚片：369kcal；薄片：169kcal)

第3名 榛子醬多士 (厚片：371kcal；薄片：171kcal)

第2名 奶油多士 (厚片：375kcal；薄片：175kcal)

第1名 香蒜多士 (厚片：389kcal；薄片：189kcal)

每日一片花生多士 連吃一周可重3公斤

高敏敏指這些甜口味的抹醬多士，通常不會另外夾有蔬菜、水果等配料來進食，結果一片多士內裡充滿糖分和澱粉，建議偶而淺嚐，如果想吃，她指可以多點一份乳製品或蔬果，如一杯乳酪或成人掌心般大小厚薄的蔬果，這樣搭配會更有營養。她還憶述在懷孕期間，有一個星期特別愛吃花生醬多士，結果每日一片、連吃一周體重即漲3公斤！其實想吃健康多士，相比抹醬，還是夾有新鮮蔬果、雞蛋、三文魚等為上。