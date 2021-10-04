抽脂丨以為抽走皮下脂肪就可以減肥？你太天真了！

體重約250磅、有「舞壇Lady Gaga」之稱的拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫關孝孜被指嚴重疏忽，日前被陪審團裁定誤殺罪成，在高院被判囚6年。

其實坊間不少女性以為，抽脂療程能抽走體內脂肪，是減肥最直接且終極的手段，但事實上這只是一個美麗的誤會，單純抽脂並不能減肥的！

抽脂不像美容療程 而是有風險的外科手術

甚麼是「抽脂」？根據衛生署資訊，它是一項外科手術程序，用以減少身體特定部位積聚的脂肪，例如大腿、臀部、 腹部或腰部。坊間常將抽脂以「療程」來稱呼，其實抽脂屬於外科手術，因為病人需要在局部甚至全身麻醉的情況下進行，且過程可長達兩小時，取決於選用甚麼技術及移除多少脂肪。抽脂的基本原理，是在皮膚上開一個小切口，然後放入空心金屬管將皮下脂肪組織打散，再以針筒或真空泵把脂肪組織吸走；當然現時亦會使用激光或超聲波打散脂肪，或在打散脂肪組織後注入液體輔助抽出組織。

既然是外科手術，那麼抽脂當然有包括感染和留疤，以及與麻醉相關的風險。如接受程序人士對所用的麻醉藥物有過敏反應，麻醉程序已能致命風險。另外手術過後，或會有短暫瘀傷、腫脹和疼痛的情況；亦可致部位麻痺，皮膚外觀也有可能變得不平滑。至於如果手術位置靠近內臟及神經等深層的組織，亦有被刺穿或造成損傷的風險。而以激光或超聲波輔助抽脂，亦會有內部組織及外部皮膚灼傷的風險。當脂肪組織變得鬆散，並經由血管的裂口進入血液，更可出現脂肪栓塞的情況，脂肪碎塊或會被困於血管、積聚在肺部，甚至上移至腦部。這種脂肪栓塞可導致永久傷殘，甚至死亡。

抽脂=減肥？這想法大錯特錯！

不少女性會以為抽脂是減肥的絕對手段，其實有研發表示，這個看似「一勞永逸」的方法是治標不治本，就算特定部位的脂肪被抽走，身體也會隨後長回來，甚至脂肪轉移其他部位，包括最難纏的內臟長回來的！

美國科羅拉多大學一項針對32名曾在臀部、腹部和大腿進行抽脂手術的女性，跟另一組從未接受該手術的對照組進行研究。她們均同意保持當下的生活方式一年，期間研究人員會檢測她們的身體數據。6星期後，抽脂組的總體脂肪降了2%，對照組則變化不大；6個月後，兩組的差距縮窄；一年後，兩組的體脂沒有差別。對於抽脂手術的女性，如果生活方式維持不變，身上的脂肪在一年後回復到抽脂前的比例，甚至脂肪轉移至內臟，可謂「白抽」。

齋抽脂 如果不配合運動和飲食作息習慣 根本沒用

巴西聖保羅大學的團隊，試圖將運動與抽脂手術兩者關係做了研究。將36位接受抽脂手術的女性分為兩組，一組保持正常生活，另一組則實行為期4個月的運動計畫，每周做5分鐘熱身、30分鐘高強度運動和40分鐘的跑步機帶氧運動。最終沒有運動組別，6個月後在內臟重新長回脂肪，但運動組則維持脂肪減少，反映運動才是減肥的關鍵。另外，養成7分飽且均衡飲食，令身體不會攝取過量熱量；而且睡眠不足可引致荷爾蒙失衛，瘦素減少但飢餓素上升，可致肥胖，因此每天睡至少7小時，才不會出現問題。

所以，不要以為抽脂是減肥的靈丹妙藥。