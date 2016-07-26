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拆解女生養宮之謎 趁早調理 白鳳系列限時買2送1
2 小時前
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世界心臟日及健康生活特輯
拆解女生養宮之謎 趁早調理 白鳳系列限時買2送1

中醫有云：「三分醫，七分養。」女生要保持好氣色及健康身體，不論養身，還是「養宮*」都要趁早，讓肌膚、氣色和身體都保持在最fit、最靚、最有活力的狀態。養宮講求持之以恆，由日常飲食及生活習慣做起，再配合余仁生白鳳系列產品作內外調理。由即日起至10月7日，白鳳系列更有買2送1優惠，不論甚麼年齡層的女士都可以「由內靚到外」！

*養官：溫陽袪寒以暖宮

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(互聯網圖片) 常飲凍飲、吃生冷食物、下腹沒有做好保暖等等都是引致「宮寒」的壞習慣，「宮寒」亦會令生理期時更易出現M痛。

入門篇：日常調理

面色可反映出子宮的健康狀況，子宮氣血充足，肌膚才會白裡透紅，有光澤。不少女生都要面對M痛，period期間頭暈見攰、面色蒼白等生理期不適，與其有問題才臨急抱佛腳，平日就可調理身體，為子宮打好強健底子。除period期間，每2日服用1包「余仁生白鳳月舒飲」攝取優質養宮因子內在調補，輕鬆補氣血，加入美肌膠原蛋白，改善面色皮膚亦更有彈性；於period前五天及後五天連續服用白鳳月舒飲亦有助紓緩生理期不適。
 

經典篇：準媽媽強效滋補

子宮作為孕育寶寶的重地，其健康會直接影響女士受孕機會。中醫認為要好孕氣，必先令子宮氣血充沛，所以「養宮*」會是孕前關鍵的第一步。「余仁生金牌白鳳丸」嚴選二十幾種上等藥材，如鹿茸及高麗參等，配合百年養宮古方配製，用料品質優良，定時服用，有助重點調補氣血、改善手腳冰冷兼增強體質！身體ready，做金牌靚媽咪自然easy！
 

延續篇：養血延采

補品並非越多越好，「補過龍」都會出事，針對性重點調補才是王道。當女士們出現煩躁易怒、睡眠不寧，就是時候要關注肝氣鬱結的問題。步入中年的女士可以於日常作出重點調補，打好身體底子為邁向新階段作準備。「余仁生延采白鳳丸」由余仁生同香港中文大學精心研發，選用優質中藥材，以現代科研技術專方精製而成，疏肝解鬱、平肝補腎，同時補氣養血，改善體質及提升睡眠質素，瞓得好，心情自然靚，踢走煩躁！

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余仁生「白鳳」系列推限時買2送1優惠，不同階段的女生都可得到適合的內在調理。

余仁生白鳳系列買2送1優惠

推廣期：即日起至10月7日
查詢：2544 3308
網址：https://shop.euyansang.com.hk/
零售點：余仁生專門店、余仁生網店、
屈臣氏、HKTV mall、Home+、萬寧 ^、華潤堂^

^只售白鳳月舒飲及金牌白鳳丸
 

拆解女生養宮之謎 趁早調理 白鳳系列限時買2送1

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/拆解女生養宮之謎-趁早調理-白鳳系列限時買2送1-286713
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