拮定唔拮好？腳有水泡 點算好？

消費券到手後，商家推出各種優惠吸引市民使錢，小編也被吸引買了新鞋，但穿新鞋後腳跟後面就生了水泡，家人叫我刺穿水泡就會快點好，但實情是如何？問過皮膚科醫生，醫生就建議千萬別自己刺穿或擠破水泡，以免被細菌入侵，待水泡自行乾涸就好。

磨擦是主要導致腳起水泡的元兇，例如需要長時間站立，腳跟、腳底、腳趾都會受壓而起水泡，而更常見是鞋子過鬆或過緊，持續摩擦雙腳而產生水泡。另外，被太陽曬傷、凍傷、過敏、黴菌感染、水痘、細菌感染、皰疹及汗疹，都能引起水泡。

醫生提示小編，不要自己刺穿水泡，以免皮膚傷口造成感染，可以貼上膠布作保護，讓水泡自行吸收和消失，若水泡自行爆裂則要消毒傷口再貼膠布遮蓋傷口。假若水泡過大，又或伴隨其他症狀，如痕癢和刺痛感，就可能是較複雜的問題，胡亂刺穿可能使水泡蔓延，故應找醫生處理。

不想腳生水泡，醫生建議大家，謹記要選擇合腳的鞋子，避免選擇一些過硬的物料，以減低磨擦；另外，穿著吸汗的襪子可保持足部乾燥，避免感染及汗疹出現。