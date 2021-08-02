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指甲丨表面凹凸不平/直橫紋 仲有「新冠指甲」教你辨識健康
2 小時前
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指甲直紋橫紋二重甲反甲翹起指甲拱起指甲變白白色橫紋黑斑月牙黃指甲黑指甲新冠指甲
指甲丨表面凹凸不平/直橫紋 仲有「新冠指甲」教你辨識健康
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11種指甲狀況，教你分辨身體不同狀況。(互聯網圖片)

指甲狀態能反映身體狀態？無錯！不過並非坊間所指，指甲表面不光滑就等於營養不良。其實大家都知道指甲會出現不同狀況，如表面有橫紋、直紋、指甲突然外反翹起，甚至指甲變色或出現黑斑，因為指甲的變化跟人體血液循環有所關係，而這些特徵反映你身體或出現不同狀況，就連患癌與新冠肺炎也能察覺得到！以下會逐一跟大家解釋：

指甲有直紋
直紋由指甲的月牙(長出指甲的白色地方)，一直到指尖，令觸感凹凸不平。放心！這是正常生理現象，那是由於月牙本身就是凹凸不平，長出指甲自然也有少許直紋，只是年青時直紋較不明顯，年紀愈大直紋愈深愈明顯而已。

指甲有橫紋
如果指甲表面呈凹陷橫紋，那代表身體出現病毒感染(如發燒)，或是情緒壓力困擾，導致血液流動變差，令長出來的指甲變薄，導致逐層橫紋的感覺。

二重甲
反映身體蛋白質攝取不足，影響指甲生長結構不完整，以致看起來有二重甲的模樣。

指甲外反翹起
代表身體缺乏鐵質，令長出來的指甲硬度不足而翹起。如果指甲翹起情況猶如「匙羹」，反映或患上缺鐵性貧血。

指甲拱起
排除遺傳因素，如果指甲突然拱起，反映全身處於低血氧狀態，或反映有心臟/肺部疾病，如肺結核、支氣管擴張、心臟病、心膜炎等。

指甲大範圍變白
又稱為「Terry's Nail」，指甲近端大約八成部分出現變白的現象，那是由於甲床的血流減少所引起，甲母質半月也消失，主要是肝硬化所引起，此外糖尿病、甲亢病人也有這現象。

指甲呈白色橫紋
通常是一對出現，這稱為米氏線「Mees' lines」，那是由於體內有鉈、砷等重金屬中毒，也跟腎衰竭有關。

指甲現黑斑
反映甲床下出現微絲血管破裂，或是身體有內出血、局部外傷等，而非坊間所指「黑點代表患癌」。

指甲沒有月牙
部分人的指甲可能不見長出指甲的白色部分「月牙」，不用擔心，只不過是每個人月牙位置不同而已，部分人的月牙深入皮膚，因此才看不到。

指甲變黃
要小心！這是黃指甲症候群，英文名「Yellow Nail」，指甲生長速度變慢，同時指甲變黃變厚的狀況。排除年老代謝變慢之外，例如黃疸、類風濕關節炎、淋巴水腫、慢性肺病等都會出現這個情況。此外如果體內有惡性腫瘤，也會有黃指甲的問題。

指甲呈黑色粗糙
情況類似黃指甲，那是指甲缺乏營養所致，生長速度變慢兼指甲黑色「一撻撻」，反映身體出現系統性發炎或慢性疾病。

新冠指甲
「COVID nails」外國有研究發現少部分新冠肺炎患者，確診後兩星期內指甲會呈紅色半月形，在月牙形成一條凸形的帶。相關變色與變形的情況至今未明，估計是免疫反應導致血管損傷，而且會維持1至4星期不等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/指甲丨表面凹凸不平直橫紋-仲有「新冠指甲」教你辨識健康-279783
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