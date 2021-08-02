指甲丨表面凹凸不平/直橫紋 仲有「新冠指甲」教你辨識健康

指甲狀態能反映身體狀態？無錯！不過並非坊間所指，指甲表面不光滑就等於營養不良。其實大家都知道指甲會出現不同狀況，如表面有橫紋、直紋、指甲突然外反翹起，甚至指甲變色或出現黑斑，因為指甲的變化跟人體血液循環有所關係，而這些特徵反映你身體或出現不同狀況，就連患癌與新冠肺炎也能察覺得到！以下會逐一跟大家解釋：

指甲有直紋

直紋由指甲的月牙(長出指甲的白色地方)，一直到指尖，令觸感凹凸不平。放心！這是正常生理現象，那是由於月牙本身就是凹凸不平，長出指甲自然也有少許直紋，只是年青時直紋較不明顯，年紀愈大直紋愈深愈明顯而已。

指甲有橫紋

如果指甲表面呈凹陷橫紋，那代表身體出現病毒感染(如發燒)，或是情緒壓力困擾，導致血液流動變差，令長出來的指甲變薄，導致逐層橫紋的感覺。

二重甲

反映身體蛋白質攝取不足，影響指甲生長結構不完整，以致看起來有二重甲的模樣。

指甲外反翹起

代表身體缺乏鐵質，令長出來的指甲硬度不足而翹起。如果指甲翹起情況猶如「匙羹」，反映或患上缺鐵性貧血。

指甲拱起

排除遺傳因素，如果指甲突然拱起，反映全身處於低血氧狀態，或反映有心臟/肺部疾病，如肺結核、支氣管擴張、心臟病、心膜炎等。

指甲大範圍變白

又稱為「Terry's Nail」，指甲近端大約八成部分出現變白的現象，那是由於甲床的血流減少所引起，甲母質半月也消失，主要是肝硬化所引起，此外糖尿病、甲亢病人也有這現象。

指甲呈白色橫紋

通常是一對出現，這稱為米氏線「Mees' lines」，那是由於體內有鉈、砷等重金屬中毒，也跟腎衰竭有關。

指甲現黑斑

反映甲床下出現微絲血管破裂，或是身體有內出血、局部外傷等，而非坊間所指「黑點代表患癌」。

指甲沒有月牙

部分人的指甲可能不見長出指甲的白色部分「月牙」，不用擔心，只不過是每個人月牙位置不同而已，部分人的月牙深入皮膚，因此才看不到。

指甲變黃

要小心！這是黃指甲症候群，英文名「Yellow Nail」，指甲生長速度變慢，同時指甲變黃變厚的狀況。排除年老代謝變慢之外，例如黃疸、類風濕關節炎、淋巴水腫、慢性肺病等都會出現這個情況。此外如果體內有惡性腫瘤，也會有黃指甲的問題。

指甲呈黑色粗糙

情況類似黃指甲，那是指甲缺乏營養所致，生長速度變慢兼指甲黑色「一撻撻」，反映身體出現系統性發炎或慢性疾病。

新冠指甲

「COVID nails」外國有研究發現少部分新冠肺炎患者，確診後兩星期內指甲會呈紅色半月形，在月牙形成一條凸形的帶。相關變色與變形的情況至今未明，估計是免疫反應導致血管損傷，而且會維持1至4星期不等。