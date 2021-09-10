捐骨髓｜過程冇諗得咁複雜

9歲女童沈珺妍最近確診血癌，可是接受化療的效果未如理想，需要兩短期內接受骨髓移植作治療。其家人最近亦在社交媒體上呼籲大家捐骨髓，雖然捐贈時不可指定捐給誰人，但亦希望可以幫助其他有同樣需要的人。提到捐骨髓，不少人都會以為要在脊椎上抽取一些脊髓液，並會帶來後遺症，事實上這些都是誤解。

捐骨髓｜誤解多多

有不少人對捐骨髓都有誤解，而不敢捐贈幫助別人，例如以為會在脊骨、尾龍骨抽取脊髓液，隨時傷及神經出現長期麻痺疼痛，甚至影響下肢活動能力。事實上傳統抽骨髓的位置是在腸骨(或稱髂骨)，即骨盆較旁邊的位置，避開了人體中樞神經系統，不會構成嚴重傷害。另外，抽取造血幹細胞之後，人體會自行再造補充，健康人士更可在短時間內恢復，並不會影響健康。

捐骨髓｜新方法如捐血

傳統捐贈骨髓方法，前後共需住院兩晚，並需約兩周時間完全復原，繁忙的香港人或會感不便。不過隨科技進步，根據情況可以選擇周邊血幹細胞捐贈的方式。捐贈過程如同捐血，需時約3至4小時，可以即日出院，身體在一至兩天便可回復正常。

捐骨髓｜周邊血幹細胞捐贈程序