接受幫助 孕婦走出抑鬱低谷

女性患抑鬱症的風險一般比男性高，而其中一個病發高峰期是在三十多歲。精神科專科醫生顧國雄指出，「年約30歲時，女士須面對結婚或生育等人生大事，尤其容易產生壓力。如無法適應新轉變，日積月累下有可能誘發如抑鬱症和焦慮症等情緒病。」

結婚及懷孕意味著踏入人生新階段，女士需適應角色及生活的轉變，例如婚後有可能面對婆媳問題，懷孕後擔憂也變得更多，隨著新家庭成員的加入，經濟壓力增加，她們亦須考慮如何兼顧工作和家庭。加上女性在懷孕期間及誕下嬰兒後的荷爾蒙變化，或導致情緒不穩及帶來生理上的不適，增加患上抑鬱症的風險。不少新手媽媽更要求自己十全十美，眼裡容不下一絲錯誤，一旦出錯便會產生挫敗的感覺，久而久之會出現抑鬱及焦慮的情緒，輾轉誘發出情緒病。

治療依從性高助減復發

目前情緒病有不同的治療方案，包括抗抑鬱及抗焦慮藥物等，透過調整腦內傳遞物質以改善症狀。惟部分患者懷孕後，擔心藥物會影響胎兒的發育，在誕下嬰兒後，亦怕藥物會隨著母乳傳給嬰兒。其實，現時大部分新一代抗抑鬱藥物會傳送到母乳的分量相當低，所以不用過分擔憂藥物對嬰兒的影響，患者可與醫生商討，以選擇合適的藥物。此外，調整服藥的時間，例如在餵哺母乳後才服藥，亦有助減低相對的風險。

服用抗焦慮及抗抑鬱類藥物一般需2至3星期方可見明顯效果，依從性低會影響療效，亦可能增加復發風險。顧國雄表示，「患者應對治療抱持耐性及信心，切勿自行停藥，令情況適得其反。」

改善夫婦關係

顧國雄憶述曾有名30歲的女性患者，嬰兒剛出生時出現心律不正的問題。雖然經治療後嬰兒的健康回復正常，該患者仍無時無刻感到焦慮，日夜守護在孩子床邊，即使丈夫願意輪流看顧孩子，她卻不放心把孩子交給他人照顧，以致夫妻關係逐漸疏離。她後來經丈夫勸說而求診，並於服藥3至4星期後病情受控，與丈夫關係得以改善，並在半年後，經醫生評估後可停藥。

調整思維模式

除藥物治療外，抑鬱症患者亦可配合心理治療，透過了解自己的性格及剖析面對的問題，以調整思維模式及處理問題的方式。顧國雄提醒，「女士各方面均承受著不少壓力，她們應學習放鬆，明白世事無十全十美，並嘗試聆聽及接受別人的意見。」當發現情緒有異，並影響日常生活，便要及早求助並遵循醫生指示接受治療，可有效改善症狀。同時，家人的諒解及支持亦有助陪伴抑鬱症患者走出情緒低谷。

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