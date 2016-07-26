接種疫苗後 宜多吃5種食物防不適

愈來愈多人預約接種新冠疫苗，不想注射疫苗後出現不適，就要多吃以下5種食物，包括雞湯或魚湯、十字花科蔬菜、新鮮水果、降發炎食物，尤其要多喝水，並且要避免容易引起發炎的食物和生活模式，如油炸及重味食物、吸煙和酗酒等。

可多吃食物：

雞湯、魚湯： 內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞和腸胃道。

內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞和腸胃道。 降發炎食物： 含豐富Omega-3和多酚的食物，如鮭魚、綠茶、薑黃、莓果，可以幫助降低發炎情形。

含豐富Omega-3和多酚的食物，如鮭魚、綠茶、薑黃、莓果，可以幫助降低發炎情形。 十字花科蔬菜： 有助抑制自由基，保護細胞。

有助抑制自由基，保護細胞。 新鮮水果： 含有豐富維他命和礦物質特營養，能幫助對抗氧化，柑橘類、奇異果和蘋果等都是好選擇。

含有豐富維他命和礦物質特營養，能幫助對抗氧化，柑橘類、奇異果和蘋果等都是好選擇。 清水：每天要飲用足夠的水分，打針後更要比平日多飲一些水。

應避免的食物和習慣：