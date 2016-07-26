接種疫苗後 宜多吃5種食物防不適
8 小時前
接種疫苗後 宜多吃5種食物防不適
愈來愈多人預約接種新冠疫苗，不想注射疫苗後出現不適，就要多吃以下5種食物，包括雞湯或魚湯、十字花科蔬菜、新鮮水果、降發炎食物，尤其要多喝水，並且要避免容易引起發炎的食物和生活模式，如油炸及重味食物、吸煙和酗酒等。
可多吃食物：
- 雞湯、魚湯：內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞和腸胃道。
- 降發炎食物：含豐富Omega-3和多酚的食物，如鮭魚、綠茶、薑黃、莓果，可以幫助降低發炎情形。
- 十字花科蔬菜：有助抑制自由基，保護細胞。
- 新鮮水果：含有豐富維他命和礦物質特營養，能幫助對抗氧化，柑橘類、奇異果和蘋果等都是好選擇。
- 清水：每天要飲用足夠的水分，打針後更要比平日多飲一些水。
應避免的食物和習慣：
- 油炸重味：快餐垃圾食物容易導致發炎，可免則免。
- 高糖食物：攝取過多糖份容易引致發炎體質。
- 吸煙：吸煙會使呼吸道變弱，令病毒更易入侵。
- 酗酒：過量酒精會削弱免疫系統。
- 熬夜：每日要有足夠的睡眠才能保持抵抗力。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/接種疫苗後-宜多吃5種食物防不適-271945