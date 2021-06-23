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搽油丨阿婆至愛 居家出門必備 究竟萬金油與白花油有幾犀利？
1 小時前
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搽油丨阿婆至愛 居家出門必備 究竟萬金油與白花油有幾犀利？

相信無人未用過萬金油或者白花油吧？呢兩種款阿婆必備萬能藥膏，但凡頭暈、頭痛、肚痛、作嘔、關節痛、燙火刀傷、刀蚊叮蟲咬都係搽佢，以前各式藥膏藥物並不普及，家家戶戶都係靠佢哋「看門口」。(小編細個都係靠食萬金油奶咀，先可以戒奶咀)其實大家有無諗過，點解萬金油與白花油會咁犀利，功效可以咁廣泛呢？咁就要從藥品本身的成分同大家拆解！

「白花油」一般含有冬青油、樟腦、薄荷腦、桉油精與薰衣草油

  • 冬青油：亦即是「水楊酸甲酯」，有紓緩關節與肌肉痛楚。惟要留意感冒、發燒或出水痘的兒童應避免使用，因為這成分可引起影響肝臟及中樞神經的罕見併發症「雷爾氏綜合症」；
  • 樟腦、薄荷腦：有止痕癢與止痛功效；當中薄荷腦具清涼成分，塗在鼻子有助疏通紓緩鼻塞；
  • 桉油精：具有消炎、抗菌、防腐及鎮痛作用，若跟樟腦組成的復方還能紓緩頭痛；
  • 薰衣草油：安定情緒、幫助睡眠，亦有放鬆肌肉效果。
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坐巴士阿婆暈車浪，一定會搽佢！(互聯網圖片)
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細個肚痛腹瀉，長輩一定用萬金油搽肚臍。(互聯網圖片)

「萬金油」既含有樟腦與薄荷腦，也有玉樹油與丁香油

  • 玉樹油：可說是萬金油的精華所在，藥膏內含高劑量玉樹油，在驅風方面如傷風感冒引起的頭痛、鼻塞、腹痛和胃氣有紓緩作用；
  • 丁香油：有紓緩肌肉及關節痛、局部減低風濕痛和神經痛。如塗於肚臍可散腹脹、止水瀉與絞痛。

雖然白花油與萬金油咁萬能，但不可長時間或大範圍塗搽在身體上，以免出現頭痛、腹痛、噁心等副作用；也不能誤服或塗在嘴巴、眼睛等處這成不良反應。此外對藥油中任何成分過敏的人士，例如蠶豆症的朋友就切忌不能使用。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/搽油丨阿婆至愛-居家出門必備-究竟萬金油與白花油有幾犀利？-281534
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