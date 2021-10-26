改善飲食睡眠 拆走心血管炸彈

心腦血管疾病是全球頭號殺手，去年本港亦有6,561人死於心臟病。香港心臟專科學院的調查發現，幾乎所有受訪者都有「心血管炸彈」，即高危因素，故趁「世界心臟日2021」建議港人遵從「三低一高零反式」飲食模式，加上充足睡眠和運動，好好保護心臟。

本港較早前一項調查發現，疫情期間過半受訪者體重增加、六成人運動量減少、近四成人多吃零食。香港心臟專科學院前院長暨世界心臟日2021籌委會聯席主席陳藝賢醫生認為，這令港人心血管疾病風險大增，「事實上，三高、纖維攝取不足、缺乏運動、吸煙、肥胖、睡眠不足，都是心血管疾病的風險因素。」

定期身體檢查

為了解香港成年人的生活習慣及評估其心血管疾病風險，香港心臟專科學院的調查發現，45%受訪者屬過重或肥胖，如只計算45歲或以上人士更超過五成。29%人患有其中一種三高，與過往同類調查數字相若。至於三高檢驗方面，八成半人一年內曾量度血壓；不過有約三成人超過5年或從未檢驗過血糖或膽固醇，18至24歲組別更有61%，須加強他們的認知。陳藝賢指若出現併發症如中風、心肌梗塞已太遲，建議成年人應定期做體檢，包括病徵評估、腰圍、BMI、血壓、膽固醇及血糖，之後3至5年再覆檢。

纖維攝取不足

調查亦指出92%人進食蔬果不足，每天平均只有2.3份，三分一人更只得1份或以下，與世衛建議的5份相距甚遠。陳藝賢指出，「1份蔬果等於1個中型生果，或者約半碗熟菜，而高纖飲食可以降低三成心臟病發風險。雖然每天攝取5份蔬果的確有難度，但也值得去做；出外工作的人士，可考慮自己帶飯，或者到『有營食肆』用餐，盡量維持低鹽、低糖、低油、高纖和零反式脂肪飲食習慣。」反式脂肪會直接增加壞膽固醇，影響心臟健康，常見於脆口食物如曲奇、酥皮食物、蛋撻、蝴蝶酥、煎炸食物等，應盡量避免。購買預先包裝食品，也可留意營養標籤，作出較健康的選擇。

充足睡眠

每日睡眠時間少於6小時，會增加血管粥樣硬化，或增心血管疾病風險，可是調查發現近半受訪者睡眠時間少於建議的7小時或以上，長者組別更有四分一人少於6小時。陳藝賢建議即使年紀大睡得較少，也要守住6小時的底線。如有失眠問題，應找專業人協助，可能由抑鬱或焦慮問題導致；而睡眠時間足但質素差，亦可能與睡眠窒息症相關，「另一方面，運動有助睡眠，不過近七成受訪者運動量不足，這或與疫情有關，但在家也可做原地踏步、利用水壺做肌力訓練，長者另可單腳企訓練平衡力，至輕微喘氣已達中強度運動，每周做多於150分鐘便足夠。」

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