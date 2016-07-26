改善飲食習慣 由今日開始關注膽固醇

不要以為只有暴飲暴食，年長或肥胖人士才需要關注膽固醇水平。其實不同身形，年齡及飲食習慣的人都需要留意自己的膽固醇水平。大多數的高膽固醇患者並無徵狀。要守護心臟健康，除了多做運動，最直接的方法當然是從改善飲食習慣著手。

要預防膽固醇水平過高，就需保持均衡及低脂飲食，亦可以透過攝取植物固醇。植物固醇的結構與膽固醇相似，成分源自天然植物，攝入足夠分量的植物固醇能有效阻擋人體吸收腸道內的膽固醇。而植物固醇並不會被身體吸收，最後會連同膽固醇一起被排出體外，或有助穩定膽固醇。



膽固醇中的好寶寶——植物固醇

歐盟註冊的營養及健康專家的臨床實證亦建議每日攝取1.5-2.4克植物固醇。雖然有些食物會含有微量植物固醇，但每天從飲食中攝取到的植物固醇不足以達致每天建議攝取量。一般而言，正常飲食只能提供約300毫克的植物固醇，透過進食已添加植物固醇的乳酪或奶類產品，可以達至建議攝取量。

每支倍樂醇乳酪飲品含2克植物固醇，而且備有藍莓、士多啤梨及無添加糖的杏梅蜜桃3種口味，適合關注膽固醇的人士服用。連續3星期每天飲用一支倍樂醇乳酪飲品有助穩定膽固醇於正常水平，促進心臟健康。然而，孕婦、哺乳媽媽及5歲以下小朋友或有特殊的飲食要求，使用前應先諮詢醫生意見。

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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