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放屁提示腸有事？
34 分前
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放屁提示腸有事？
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人人都會放屁，其實它是甚麼？屁多代表腸胃有問題？還是沒有屁更值得擔憂？外科專科醫生葉盛輝表示，屁多屁少、臭味濃烈與否，受很多因素影響，尤其萬一患了「頭號癌症」腸癌，也可能在放屁上有跡可尋。

葉盛輝指出，放屁其實是一個正常的生理狀態，「因為當我們吃下的食物消化了之後，加上腸的正常蠕動，就有機會產生一些氣體，需要釋放出來，成為屁。」
 

和食物有關
有些人多屁、有些人少屁，主要是和大家吃些甚麼有關，葉盛輝解釋，「例如最常見的，只要我們吃了比較甜的食物，即糖分較高的食物，就可能特別多屁，因為不論是果糖或者乳糖，都會在吃完後有較多氣體產生。」 

所以，每日放屁5至10次甚至更多都屬正常，若只是單純的偶爾多屁，不用太擔心。即使屁比較臭，也可能主要受食物影響，未必反映健康有問題。但如果是以下兩種情況：持續不正常地放臭屁兼有肚痛，或相反地持續完全無屁，則應多加留意，需要時諮詢醫生意見。


多屁可能腸敏感
「如果持續肚痛、多屁，有兩個較主要的原因，一是腸敏感，腸敏感很多時是天生的，亦可以是因為吃了某些食物令到腸敏感，例如辛辣食物，或飲了酒，或工作很忙碌，都可能令到腸敏感。」葉盛輝指，「二是慢性腸炎，這是一種腸道的自發性發炎，沒有甚麼外來因素，而是免疫系統本身出了問題，攻擊自己的腸，因而引致經常肚痛、肚屙、臭屁多等的症狀。」

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葉盛輝指無屁放比起多屁更值得擔心。
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腸道阻塞可致無屁放，而腸癌是腸阻塞的成因之一。

冇屁放更擔心
至於「冇屁放」，則比「多屁」更值得擔心。「如果完全沒有屁放，例如一連幾天都沒有放一個屁，的確是有些擔心，因為有可能是腸阻塞所導致，而引致腸阻塞的其中一個我們最擔心的原因，就是腸癌。」葉盛輝表示。本港每年有超過5千宗腸癌新症，當腸內的腫瘤大到一定程度，腸全塞，就會連大便也沒有，所以便秘是腸癌的其中一個病徵。


留意腸癌徵狀
葉盛輝續指，「到了這階段，放屁也會一樣，經常少少、少少的，不會多。即是無論放屁或大便，每次都屙得不多，只有很少，甚至完全沒有。但也可能全日24小時都覺得急，想大便，也可能全日都不斷有小量的屁，這情況也有可能是腸癌的症狀，值得注意一下。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/放屁提示腸有事？-281934
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