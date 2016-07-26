教主露底｜Anson Lo體脂有幾低？

最近時裝品牌Calvin Klein在社交媒體發布了Mirror成員Anson Lo和AK的廣告影片，更大曬六舊腹肌！要腹肌「出嚟見人」，除了密密操之外，體脂到推低到甚麼程度才足夠？又如何有效降低體脂？

體脂是甚麼？

體脂即是身體脂肪比率的簡稱，單位是%，代表了身體脂肪所佔的體重比例。一般都會配合BMI去評估一個人是否肥胖，但一般而言男士體脂介乎15%至25%、女士20%至30%屬正常，超過上限值就算肥胖。另外，體脂又分內臟脂肪和皮下脂肪兩類，男士會較多內臟脂肪，皮下脂肪會集中在腰圍一帶，因此較易造成中央肥胖。女士則皮下脂肪較多，分布也較平均。

如何計算體脂？

要計算體脂，最方便是用生物電阻分析，多功能電子磅就是以此形式計算；另外亦有脂肪夾，量度身體不同部位的皮下脂肪厚度作計算，若使用恰當也相當準確。最準確的方法是測量淨水體積，但要將整個人浸到水中，是一個十分麻計算方法。

15%以下體脂始見腹肌

哪麼要見到腹肌，體脂要達到甚麼水平才可以呢？粗略來說男女都要維持在15%以下，而如果腹肌愈強勁，就愈容易見得到，對體脂的要求相對減少，但要線條分明、粒粒晶瑩的話，便要減到10%以下，是相當困難做到，也難以長期維持。對比相片，教主的體脂大約落在10%至12%的範圍。

減少攝取脂肪及精製澱粉質

要打造看得見腹肌的身材，要先知道身體脂肪如何積聚。最簡單來說，攝取的熱量比消耗的少，身體就會以脂肪形式儲存，以備不時之需，因此要見到腹肌，首要製造熱量赤字。另外，可作為身體能量來源的物質有三：碳水化合物、脂肪和蛋白質。剩餘蛋白質不會儲存體內，所以毋須減少攝取量，甚至有需要增加一點來減少肌肉流失；因此我們要減少攝取的對象就是脂肪和碳水化合物。食物脂肪轉換成體脂的效率太高，可以減量，碳水化合物方面則可減少添加糖及精製澱粉質的攝取，可考慮以糙米、番薯等，取代白麵包、白米、意粉等。

阻力、帶氧都要做

最後，要加快體內脂肪消耗，就要做運動。帶氧運動有即時燃燒脂肪的效果，而肌肉訓練就可以幫助保留肌肉，而肌肉增多也有助提升基代謝率，坐喺度都燒脂，因此兩種運動都不可少。如果可以跟隨以上飲食和運動原則，你也可像教主一樣有迷人的身形。

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