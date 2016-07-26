新冠共存丨變種肆虐 日增千例 丹麥卻鬆綁防疫政策 理由是...

新冠變種病毒肆虐全球，丹麥政府今日卻宣布將新冠肺炎從「大流行」降至一般傳染病的「流行」級別，即日起逐步鬆綁國內防疫政策，包括取消進出公共場所需要檢查疫苗紀錄的「疫苗護照」，9月10日起進出大型音樂場所、夜店等聚眾地區，也毋須疫苗護照。然而這個人口約580萬的國家，自7月中旬起受變種疫情影響，幾乎每天維持逾800至過千宗新增病例，對於西方國家愈來愈多聲音要將新冠肺炎「流感化」，跟病毒共存，丹麥政府有甚麼理據放寬防疫措施？

1, 成人兩劑疫苗接種率已逾七成

丹麥國家衛生委員會副主任Helene Probst指出，國內成人的完全接種率已有71%，排名為歐洲第三，另外第一針接種率也達75%，此前提下對於跟病毒共存變得相對可行，有條件讓民眾盡快回歸正常生活。惟為嚴防境外輸入個案，現階段邊關仍未宣布解封。

2, 與其催谷接種率 不如靠自然感染讓大眾獲得抗體

針對現時丹麥的逾七成接種率，丹麥羅斯基勒大學自然環境學系副教授Viggo Andreasen認同政府舉措，他指出正值疫苗接種階段，與其繼續強迫抗拒打針的民眾(包括未滿12歲的小童)，不如藉病毒自然擴散來達至群體免疫，「莫非要永無止境地活在封鎖中？」

3, 政府政策由壓低確診 變成強化醫療載力

丹麥奧胡斯大學病毒學教授Søren Riis Paludan認為，在疫苗儲備充足、完全接種率高的前提下，政府已預計及準備好秋冬另一波感染高峰期。他指政府不再拘泥於社區篩檢，也不強迫要壓低確診甚至幻想清零，「為了那些不打疫苗的人，讓其他嚴守防疫規定的人是不公平。」因此政府是時候回復大眾的生活和經濟活動。

丹麥此舉等於決定跟病毒共存，到底香港特區政府又有沒有得到啟示？