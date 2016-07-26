新冠疫苗丨每18個便有1人 八成為女性 接種莫德納疫苗會有「莫德納臂」

日本早前有莫德納疫苗懷疑受污染停用，當中39瓶混入異物，涉及暫停數量達163萬劑；而昨天更傳出兩名男子接種疑似受污染的莫德納疫苗而死亡個案，令民眾人心惶惶，接種意欲低迷。

其實最近一項由日本自衛隊中央醫院發布的報告指出，接種莫德納疫苗或會出現一種稱為「莫德納臂」(Moderna arm)的副作用，而且女性為多，到底甚麼是「莫德納臂」？

莫德納臂：每18個便有1人 83%為女性

自衛隊中央醫院從7月1日起的一周內，對包括長者在內的42,017人進行了分析，發現每18人中就有1人，在接種莫德納疫苗後出現手臂發紅或腫脹(共2,369人，佔總數的5.6%)，當中83%是女性。症狀在接種首針後4天開始出現，最遲的病例是接種後21天，症狀通常在會一周左右出現，而大部分症狀在4至8天內消失。

海外臨床試驗中出現莫德納臂的比率為0.8%；日本研究團隊對自衛隊人員進行的一項調查中出現的比例為3.5%，而在本次普通民眾的接種調查，結果比例略高。參與調查的自衛隊佐世保醫院的醫務官田村佳作表示，「有症狀為女性居多，年輕人士更多。不過症狀本身是溫和，即使打第二針也沒有問題，所以不要太擔心。」