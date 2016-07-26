新冠疫苗｜深紅色尿兼有泡 可能中腎小球腎炎

歐盟藥品管理局(EMA)正研究mRNA新冠疫苗是否會導致腎小球腎炎，而香港其中一款可選擇的疫苗復必泰正是使用mRNA技術，大家實在有必要認識腎小球腎炎。

腎小球腎炎徵狀？

腎小球是血液的「過濾器」，如果發炎的話，功能有所損失，就會出現蛋白尿，尿液有泡沫，並呈深紅色或者粉紅色，並伴隨高血壓、手腳水腫、頭痛，甚至嘔吐等。

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腎小球腎炎治療？

原發性腎小球腎炎成因是體內出現過量或不正常抗體如IgA等，可以使用免疫抑制藥物、抗排斥藥，甚至化療藥去壓抑有關抗體。此外，如情況較急，可配合血漿置換術，用儀器清除過量的抗體，再將血液輸入身體。另外，亦有藥物可處理血壓及蛋白尿的症狀。

預防腎小球腎炎

若真的由疫苗引起或者較難預防，但平時亦有方法可減少腎小球腎炎風險。應注意飲食，減少鹽分和蛋白質攝取，並多吃蔬果，盡量食用天然食品。多喝水，不忍尿可減輕腎臟負擔。另一方面，作息定時、充足休息紓緩壓力，亦有助保持腎臟健康。

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