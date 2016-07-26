新冠疫苗｜近七成未接種人士仍擔心身體不適合

Delta變種病毒傳染力強，於全球最少98個國蔓延；加上東京奧運舉行在即，或成為疫情爆發點，甚至有可能感染運動員，再將變種病毒帶來香港。事實上，研究顯示接種新冠疫苗有效對抗變種病毒株，感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，臨床數據指出，復必泰對Alpha及Delta變種病毒株有效率接近九成，而科興對Alpha變種病毒株有效率為五成，研究結果已於醫學期刊發表。

冀診所有兩款疫苗選擇

惟港人對接種新冠疫苗仍抱懷疑態度，病人醫護權益協進會於6月訪問933名未接種疫苗人士，結果發現68%受訪者擔心自己身體狀況不適合接種疫苗。事實上，醫管局自6月下旬為普通科門診病人提供疫苗諮詢，首兩天已有600宗預約；而診所的接種率亦由5月初佔10%上升至5月底的51%。過往診所只有科興疫苗，而復必泰經過歐洲藥品管理局通過可於一般藥物雪櫃儲存一個月，靈活性大增；加上調查有七成至八成受訪者支持於私家診所和醫管局診所提供兩種疫苗選擇，病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生認為，如政府可全面提供個人健康評估和回應市民訴求，相信可提升整體接種率。

為青少年提供接種誘因

現時接種比率最低的組別，是20歲以下及70歲以上。病人醫護權益協進會建議為青少年提供接種誘因，例如若Delta變種病毒並無在本港傳播，已接種疫苗學生可不用戴口罩上體育課及參與團體活動(如宿營)，並適度恢復學界體育比賽，讓已接種疫苗學生可豁免戴口罩參賽。另外，建議醫學界為不同學校的學生健康大使舉辦疫苗教育講座，讓大使可回校向朋輩推廣疫苗教育。