新冠肺炎丨日本第五波疫情急降溫 竟源於病毒「自爆」？

明知道新冠肺炎無法消滅，全球多國改以「病毒共存」作為抗疫策略。日本自8月下旬起迎接第五波疫情，單是9月1日新增感染案例大增20,031人，整個9月感染人數不斷爆升，但自從10月新增案例卻忽然下滑至三位數，讓當地人摸不著頭腦。之所以這波疫情會無端降溫，有指是民眾疫苗接種率衝上，加上社區感染後的自然免疫，不過日本最新研究卻發現，關鍵是病毒「自爆」，喪失毒性所致。

nsp14酵素發生變化 未及修復便衰亡

綜合共同社和《中日新聞》日前報道，引述日本國立遺傳研究所及新潟大學10月30日的研究結果，團隊發現負責修復Delta變種的酵素「nsp14」出現變化，導致病毒喪失活性而滅絕。指日本在8月下旬進入疫情高峰前，大多數Delta變種病毒已被「nsp14酵素發生變化」的病毒株取代。國立遺傳研究所教授井上逸朗表示，病毒在傳播時會不斷進行基因複製，途中會有突變和出錯，「如果病毒基因已變，但自我修復機制跟不上，自然無法繁殖而死亡。」

研究更指，去年秋季至今年3月的疫情發展，也有類似趨勢。據了解是次研究結果，已在本月在日本人類遺傳學會上發表。

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