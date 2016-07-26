新冠肺炎丨牛津研究：南亞裔帶危險基因 肺衰竭或死亡風險倍增

新冠肺炎繼續肆虐全球，印度等南亞地區疫情一直高居不下，一項刊登於《自然-遺傳學》期刊的研究，英國牛津大學的團隊發現一種常見於南亞人群組的基因，能夠加劇新冠肺炎的發病程度，令患者出現肺衰竭或死亡風險增加一倍，這或許解釋到為何部分地區的染疫風險較高，從而及早干預。

六成南亞人群帶有風險基因LZTFL1

研究人員利用人工智能和新的分子技術，從南亞人種找出導致染疫風險增加的基因「LZTFL1」，而六成來自南亞和15%有歐洲血統的人，正是攜帶這種基因。科學家推測LZTFL1會減弱肺部細胞抵禦新冠病毒入侵的機制，從而增加重症及死亡風險。他們也估算，大約2%的非裔和加勒比裔，以及1.8%的東亞人群皆帶有這種基因。首席研究員James Davies教授認為，「儘管我們不能改變自己的基因，但研究表明，擁有較高風險基因的人，或更需要疫苗接種。」