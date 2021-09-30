新藥理機制 對抗頑治性抑鬱症

香港大約有30萬名抑鬱症患者，當中約三分一為頑治性抑鬱症，即曾服用最少兩種、足夠劑量及足夠時間的抗抑鬱藥，但病情沒有大改善，影響患者的情緒、工作、家庭及社交等。最近美國FDA批准全新藥理機制的噴鼻式抗抑鬱藥，讓頑治性抑鬱症患者有多一種治療選擇。

精神科專科醫生麥棨諾表示，抑鬱症並非一時負面情緒爆發、性格問題，也不是單靠重拾開朗情緒就可解決，「此症成因其實是腦部傳遞化學物質失衡，包括血清素、去甲腎上腺素、多巴胺等。它們用於調節各種生理及心理功能，如情緒、動力、思維等。物質間有相互作用，功能也會重疊，一旦失衡便會出現情緒病。」

可致身體毛病

事實上，所有人都有可能患上抑鬱症，如患病、感染、受酒精或藥物影響等生理因素；身體健康差而感擔憂、遇到某些事件令負面思想揮之不去等心理因素；生活和工作壓力、金錢困擾、事業、學業、感情出現挫折等環境因素，以及家族病史的遺傳因素，都可增加患上抑鬱症的風險。患者除了會有心情煩躁、精神緊張、對事物失去興趣、記憶力及集中力下降、自卑、自殺念頭等情緒症狀，麥棨諾指出還會有身體上的毛病，包括頭痛、失眠、消化系統失調等，身心均受影響。

持續影響生活

盡早確診和治療，對走出抑鬱症十分重要，但臨床上約三分一患者屬於頑治性抑鬱症，他們即使持續用藥也沒有明顯改善，日常生活、工作、社交等持續受到影響。患者若沒有得到適切和有效治療，多個外國研究指患者會較大可能失業、入院率較高、每年治療成本上升八成、自殺風險上升7倍、死亡風險上升三成半。

起效快速

最近美國FDA批准了一種噴鼻式藥物，適用於頑治性抑鬱症。患者由於谷氨酸訊號的錯誤，令負責情緒調節的大腦關鍵區域出現突觸連接受損；而此藥機制便對準化學物質谷氨酸鹽，恢復腦部連結以紓緩徵狀。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師指，「藥物24小時內便可起效，比傳統藥物快得多。」臨床研究顯示，噴鼻式藥物配合傳統口服抗抑鬱藥，比使用口服抗抑鬱藥和安慰劑，復發風險下降超過五成；同時也有較佳的反應率和緩解率。而使用此噴鼻式藥物或會出現血壓上升、噁心、頭痛、頭暈等副作用。

改善家庭關係

從事保險業的何先生，因失眠問題求診5至6年，亦有強抑鬱症家族病史，與太太關係一般。之後三年內父母因患癌先後離世，他每當工作上遇到同類理賠個案，都會再憶起父母離世而悲傷。加上家庭、工作壓力，何先生即使一直服用高劑量抗抑鬱藥及情緒穩定劑，病情都沒有明顯改善，長期寡言、木無表情、不開心、沒有動力。後來轉用噴鼻式抗抑鬱藥，使用三次後已有明顯改善，開始有表情、主動說話，更重拾動力，常與太太和小朋友外出遊玩，家庭關係大為改善。

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