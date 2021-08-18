斷指｜5個步驟處理 駁得返機會大增

雖然斷指的情況並不常見，但仍有可能在一些工業意外或交通意外中發生。若不幸遇上這情況，又應該如何處理傷口和斷指，以提高可以重新接駁的機會呢？

斷指｜勿勒緊手掌

傷口的處理，與一般傷口相似，先用生理鹽水或清水清洗傷口，再用敷料或者紗布覆蓋傷口。為減少出血和腫脹，應將患肢抬高於心臟，但切勿勒緊手掌或手指根部，以免對傷口和附近組織造成缺血性壞死。

斷指｜冷凍處理不可浸泡

要增加接駁機會，斷指的處理更為重要。首先，如果斷指並非完全斷離，當中或有微細血管可以繼續為斷指提供養分，因此處理時務必小心不要扭曲或拉伸到相關部位，妥善包紮。

若斷指已完全分離，電影也有類似橋段要將之低溫冷凍，降低新陳代謝率，不過要留意不能直接接觸冰塊，或浸泡在任何液體之中，或造成凍傷或影響接駁成功率，應依以下步驟處理：

如斷指仍有出血，可先為斷指止血，維持當中養分。 有需要可用生理鹽水沖洗，切忌使用其他液體如酒精等。 使用無菌敷料或乾淨的紗布、毛巾包裹斷指，再放入防水袋。 利用合適容器並放入冰塊，再放置斷指防水袋。 盡快前往醫院，爭取在6至8小時內進行相關手術。

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