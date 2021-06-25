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斷片當發白日夢 隨時是腦癇發作
2021-06-25
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失神腦癇症斷片腦神經科專科遺傳放電異常抽筋顳葉針刺感反胃目光呆滯海馬體腦電圖磁力共振迷走神經
斷片當發白日夢 隨時是腦癇發作
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盈盈(化名)是小學一年級生，近日上課及在家時經常失神，導致難以集中精神學習及做功課。最初父母以為她出現情緒問題，輾轉向腦神經科求醫，才確診腦癇症，失神是其主要症狀，而且每天竟發作多達十數次！除了兒童，成年患者亦會無故「斷片」，對生活及工作帶來嚴重影響。

腦神經科專科醫生呂凱琪指出，腦癇症可分為原發性及繼發性，原發性多與遺傳有關，繼發性的成因可由中風、腦部感染、腦部有良性或惡性腫瘤，或先天性腦部缺陷等引起。醫學上雖然要沒有成因之下病發兩次或以上，才定義為腦癇症，但據統計顯示，約每20人當中，便有一人於人生中試過一次腦癇發作。

忘記發作經過
呂凱琪解釋，由於患者腦部放電異常，使大腦神經短暫紊亂而出現上述症狀。腦癇發作可分為全腦性及局部性，全腦性發作時患者腦部各個位置都受到異常電流影響，導致暈倒、全身僵硬、失去知覺或肌肉抽筋等，持續約數分鐘後回復正常；局部性發作是腦部某位置出現異常的電流，最常見於處理記憶、負責聽力及視覺的感知，以及對語言的理解的顳葉。發作時令患者覺得手腳有針刺感、反胃、目光呆滯，無意識地咀嚼或搓手等。部分患者事後猶如醉酒「斷片」，無法記起病發經過。

傷害腦部功能
全腦性發作時會有明顯症狀，故患者通常會即時處理或送院。但呂凱琪表示，局部性發作症狀較難辨別，而且事後患者記不起曾病發，旁人亦以為患者僅是心不在焉，故未能及早求診與治療，「其實每次發作也會對腦部造成傷害，長久下去可令海馬體萎縮，影響認知能力。」因此，腦癇症的治療目標是「零發作」，減低對患者腦部的損害。

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呂凱琪指，腦癇病發的高峰期是兒童及老年階段，兒童階段發作多屬遺傳，長者則有可能因中風而起。

刺激迷走神經
呂凱琪提醒，由於市民難以分辨患者的失神狀態是否與腦癇有關，若發現患者常有此情況，應記下發作時間及過程，並陪同患者一同求醫，向醫生詳述情況，「醫生須了解患者有否腦癇家族病史，也要做腦電圖檢查來了解腦部有否不尋常電流。有需要時亦要以磁力共振檢查腦部結構。」確診後第一步是藥物治療，呂凱琪指六至七成患者使用口服抗腦癇藥之後，已可有效控制病情。

若然藥物不奏效，呂凱琪認為可考慮經手術切除引起腦癇症的部分腦部位置。「術前必須經過多名專家包括腦神經科、腦外科、放射科醫生，以及心理學家等一起討論，衡量處理腦癇問題及對患者日後生活的利與弊。」另一方法是於皮下植入儀器，以電流刺激頸部迷走神經，阻止病發。腦癇對患者的影響甚廣，近至日常生活自理及工作能力，遠至認知及記憶功能，所以若發現家人有類似徵狀，應與醫生商量，盡早確診及治療。

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顳葉是常見局部腦癇發作的位置，會出現反胃、目光呆滯、無意識地咀嚼或搓手等症狀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/斷片當發白日夢-隨時是腦癇發作-273374
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