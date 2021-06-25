斷片當發白日夢 隨時是腦癇發作

盈盈(化名)是小學一年級生，近日上課及在家時經常失神，導致難以集中精神學習及做功課。最初父母以為她出現情緒問題，輾轉向腦神經科求醫，才確診腦癇症，失神是其主要症狀，而且每天竟發作多達十數次！除了兒童，成年患者亦會無故「斷片」，對生活及工作帶來嚴重影響。

腦神經科專科醫生呂凱琪指出，腦癇症可分為原發性及繼發性，原發性多與遺傳有關，繼發性的成因可由中風、腦部感染、腦部有良性或惡性腫瘤，或先天性腦部缺陷等引起。醫學上雖然要沒有成因之下病發兩次或以上，才定義為腦癇症，但據統計顯示，約每20人當中，便有一人於人生中試過一次腦癇發作。

忘記發作經過

呂凱琪解釋，由於患者腦部放電異常，使大腦神經短暫紊亂而出現上述症狀。腦癇發作可分為全腦性及局部性，全腦性發作時患者腦部各個位置都受到異常電流影響，導致暈倒、全身僵硬、失去知覺或肌肉抽筋等，持續約數分鐘後回復正常；局部性發作是腦部某位置出現異常的電流，最常見於處理記憶、負責聽力及視覺的感知，以及對語言的理解的顳葉。發作時令患者覺得手腳有針刺感、反胃、目光呆滯，無意識地咀嚼或搓手等。部分患者事後猶如醉酒「斷片」，無法記起病發經過。

傷害腦部功能

全腦性發作時會有明顯症狀，故患者通常會即時處理或送院。但呂凱琪表示，局部性發作症狀較難辨別，而且事後患者記不起曾病發，旁人亦以為患者僅是心不在焉，故未能及早求診與治療，「其實每次發作也會對腦部造成傷害，長久下去可令海馬體萎縮，影響認知能力。」因此，腦癇症的治療目標是「零發作」，減低對患者腦部的損害。

刺激迷走神經

呂凱琪提醒，由於市民難以分辨患者的失神狀態是否與腦癇有關，若發現患者常有此情況，應記下發作時間及過程，並陪同患者一同求醫，向醫生詳述情況，「醫生須了解患者有否腦癇家族病史，也要做腦電圖檢查來了解腦部有否不尋常電流。有需要時亦要以磁力共振檢查腦部結構。」確診後第一步是藥物治療，呂凱琪指六至七成患者使用口服抗腦癇藥之後，已可有效控制病情。

若然藥物不奏效，呂凱琪認為可考慮經手術切除引起腦癇症的部分腦部位置。「術前必須經過多名專家包括腦神經科、腦外科、放射科醫生，以及心理學家等一起討論，衡量處理腦癇問題及對患者日後生活的利與弊。」另一方法是於皮下植入儀器，以電流刺激頸部迷走神經，阻止病發。腦癇對患者的影響甚廣，近至日常生活自理及工作能力，遠至認知及記憶功能，所以若發現家人有類似徵狀，應與醫生商量，盡早確診及治療。