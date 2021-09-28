日行8500步 能保持最佳新陳代謝狀態

踏入中年後身體的脂肪增多，往往歸咎於新陳代謝減慢所致，只是早前已有權威研究揭示，人體代謝率在成年至60歲期間幾乎不變，所以影響體重的關鍵還是你我的生活習慣。近日有研究就顯示，每天只要走8,500步，就能保持最佳的新陳代謝狀態，若連走路的時間也想省略，就可以選擇「高強度間歇訓練」(HIIT)和「重量訓練」。

其實，高強度間歇訓練和重量訓練均已被證明有助促進新陳代謝，尤其是高強度間歇訓練讓人交替進行訓練與休息，令身體可於短時間內進入高耗能狀態，而且結束訓練後仍會持續燃燒脂肪，亦所謂後燃效應。有研究便發現，只經過12周的高強度間歇訓練，就可以令腹部脂肪減少17%，而整體脂肪量亦可減掉2公斤，可見燒脂效能可能比其他運動更有效。

至於重量訓練就可以增加身體的肌肉質量，進而提高整體代謝率，亦有如同高強度間歇訓練一樣的後燃效應。但與高強度間歇訓練不同的是，頻密進行重量訓練主要是保持肌力，而肌肉就比其他細胞可燃燒更多熱量。

想追求更健康體態的人，就要多注意自己的生活作息，而且只要做適量的運動，就能顯著促進新陳代謝和整體健康狀況呢。