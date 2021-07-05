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早期鼻咽癌DNA檢測 提早發現及早治療
1 小時前
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鼻咽癌早期鼻咽癌DNA檢測臨床腫瘤科專科張達明EB病毒
早期鼻咽癌DNA檢測 提早發現及早治療
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(左起)藝人張達明、謝耀昌、患者陳先生。

鼻咽癌是本港最常見的頭頸部癌症，發病年齡相對其他癌症早，而且具侵略性，可以在幾個月之間由第1期發展至第4期，因此需要及早發現和治療，提升存活率。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指，EB病毒感染與鼻咽癌有重大關係，有九成的鼻咽癌患者體內會找到這病毒。而早期鼻咽癌DNA檢測，只需抽血檢驗即可得知體內有否這種病毒，而且直接檢測EB病毒的DNA，比起以前檢測人體有否EB病毒抗體更為準確。「早期鼻咽癌DNA檢測可以作為鼻咽癌的篩查步驟，如結果為陰性，代表罹患鼻咽癌風險很低，若結果為陽性，則要進一步檢查有否患癌。要留意感染EB病毒不一定會發展成鼻咽癌，毋須過分擔心。」

早前香港一項研究亦發現，經過鼻咽癌DNA檢測再確診鼻咽癌的患者，有七成人屬初期，三成人屬中晚期，有效提早發現及早治療。而近年的次世代DNA測序技術，再提高了EB病毒檢測精準度，有助更準確找出鼻咽癌患者。

如不幸確診鼻咽癌，醫生會以磁力共振及正電子電腦掃描確定腫瘤範圍並分期，再制訂治療方案。有別於其他癌症以手術切除腫瘤，電療才是主要的治療方法，利用高能量放射線殺死癌細胞。醫生亦會根據患者狀況加入化療，增加治療成效。

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謝耀昌表示九成早期鼻咽癌患者可治愈，因此及早發現十分重要。

鼻咽癌徵狀易與一般上呼吸道疾病混淆

病徵

鼻咽癌先兆

一般上呼吸道疾病

鼻敏感

慢性鼻竇炎

鼻腔分泌物
  • 呈淡黃色
  • 可能只有鼻血而沒有鼻涕
  • 呈白色和透明狀的鼻涕為主
  • 可能帶有少量血絲
  • 濃稠的鼻水分泌，可以是白色、黃色或綠色
  • 患者通常是一邊鼻竇發炎，因此鼻涕只從一邊鼻孔流出

鼻痛、鼻塞
  • 十分相似
  • 鼻竇位置腫脹

耳鳴、耳痛
  • 十分相似

頸淋巴結
  • 有機會脹大，但不會感到痛楚
  • 有機會脹大，但同時感到痛楚

視力和面部影響
  • 視物出現重影
  • 可能伴有臉部麻痺及頭痛
  • 不影響
  • 視力不影響
  • 由於鼻竇位置於眼睛及鼻子附近，鼻竇炎患者可能會感到面頰痛及頭痛
 
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張達明2011年確診鼻咽癌，現已戰勝癌魔，並維持健康生活。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/早期鼻咽癌dna檢測-提早發現及早治療-274898
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