早產嬰悅悅丨點解腸出事令腎功能急轉差？

早產孖胎姊姊悅悅Coka在出世時不幸患上壞死性腸炎，年紀小小已經歷4次手術，將128厘米小腸切剩12厘米致短腸症，雖然早前手術成功將腸道駁長至30厘米，惟肝已出現纖維化，全身有出血跡象，昨日媽媽於FB發文指，悅悅腎功能轉差比想像中快，還指醫生已盡人事，聽天命，希望餘下日子悅悅能夠舒服一點。「排水藥都差不多做到最大劑量，醫生唔建議再加落去，因為會令身體鉀質流失。」媽媽亦補充，「悅悅依家好腫，所以都唔希望比大家見到依家佢咁既樣，所以黎緊日子都未必會張貼悅悅既近照比大家.. 希望大家心中悅悅既形象都係永遠既美女。」令人聞者傷心。

餵配方奶增患壞死性腸炎？

壞死性腸炎是早產嬰兒常見疾病，基於腸道發育尚未成熟，如嬰兒出生時體重低於1.5公斤，發病率約為6至10%。一般來說只要讓停止為嬰兒餵哺，為期14天讓嬰兒的腸道休息，毋須手術大多數嬰兒能夠慢慢復元，只有少於5%有腸梗塞風險，需要進一步治療。另外嬰兒腸道有細菌感染、腸道缺氧或缺血、餵哺配方奶都會增加患病風險，其中有研究指餵哺配方奶，會增加5倍患壞死性腸炎風險。

為何壞死性腸炎會導致腎衰竭？

如果腸道出現感染導致內壁受損穿孔出血，腸道細菌會有可能流入腹腔併發腹膜炎。腹膜是覆蓋在腹壁與器官表面的一層膜，如腹膜受到細菌感染時，就會迅速影響其他內臟，有可能導致組織壞死。而在悅悅的例子，便是短時間腎臟出現急性衰竭，而且腹膜滲出增加更會形成腹水。