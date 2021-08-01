Am730
Am730
Am730
Am730
Health
早臥早起 立秋養生之道
1 小時前
#Hashtags
立秋節氣孟秋時節早睡早起增酸肺氣感冒咳嗽保濕秋天宜收不宜散秋不食辛辣初秋護肺滋潤湯水蘋果葡萄楊桃柚子檸檬山楂
早臥早起 立秋養生之道
news-images

再過兩天(8月7日)便是立秋，是秋天的第一個節氣，標誌著孟秋時節正式開始。不過才進入8月，天氣仍然炎熱，註冊中醫師許懿清提醒，此時應開始早睡早起以順應陽氣的收斂，飲食上要「增酸」，抵禦過盛肺氣的入侵，並小心冷氣太強勁而著涼。
 

news-images
許懿清指踏入秋天應盡量早睡早起，順應陽氣收斂，使肺氣得以舒展。

立秋既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。許懿清表示，「立秋之季已是天高氣爽之時，應開始『早臥早起，與雞具興』，雖然港人或難以跟隨，但亦應減少捱夜，盡量早起，配合節氣後的氣候轉化。」早臥可順應陽氣之收斂，早起亦使肺氣得以舒展，且防收斂之太過，這樣才合乎秋季養生之道。


防寒保濕
雖然立秋代表初秋已到，但時值8月，天氣仍然暑熱，周圍環境如辦公室、商場等冷氣強勁，若沒有做好天氣轉變的準備，便容易受涼感冒，或者咳嗽。許懿清續指，「另一方面，空氣濕度下降，加上冷氣會抽乾水分，我們要更加著力為皮膚補水保濕，順應體質去養護皮膚；而防紋、防敏感是立秋後在養顏上最著重的措施。」

而針對抗疫，則繼續重視維持良好抵抗力的大原則，應早睡早起，勤做運動，適當穿衣，同時小心飲食，保持大便暢通。


初秋護肺
立秋後氣溫仍高，人體對陽氣的消耗沒有減少，但乾爽天氣會使食慾稍增。加上古人認為「秋天宜收不宜散」，要切記「秋不食辛辣」、「初秋護肺」，應減少消暑及強勁化濕的食療，多喝滋潤湯水，以及養陰清熱、潤燥止渴、清心安神的食品，例如沙蔘、玉竹、百合、芝麻、蜂蜜、銀耳等。同時可多吃平補之品，如梨、南瓜、蓮子、桂圓、黑芝麻、南棗、核桃、蓮子、山藥、扁豆、水蜜桃等，滋養潤燥、補肺潤肺之餘，也兼顧到養胃、生津、健脾補益。
 

news-images
蘋果、葡萄、柚子等，可助強肝抵禦肺氣過盛。

增酸強肝
為抵禦過盛肺氣侵入，飲食上可「增酸」，加強肝臟的功能，許懿清建議以下食物。

蘋果：蘋果具生津、潤肺、除煩、開胃、醒酒等功用。消化不良、氣壅不通者，可榨汁服之。攝取過量鹽分時，可吃蘋果或飲蘋果汁來幫助排除，對高血壓者有益。

葡萄：性味甘、酸，鮮食酸甜適口，生津止渴，開胃消食，但脾胃虛弱者不宜多食。

楊桃：性味甘、酸、平，其果能生津止渴。秋天若患風熱咳嗽，可把楊桃洗淨鮮食；但本品多食傷胃，尤其是平素脾胃虛寒者更要少食。

柚子：性味酸、寒，可除脹、化痰止咳、健胃消食、消腫止痛。適用於胃病、消化不良、慢性咳嗽、痰多氣喘等症。柚子含枸櫞酸，有助消除疲勞。

檸檬：味極酸，具有生津、止渴、祛暑、安胎等功用，檸檬酸是各種水果中所含有機酸最多而命名。

山楂：性味酸、甘、微溫，有散瘀、消積、化痰、解毒、活血、提神、清胃、醒腦、防暑、增進食慾等功效。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/早臥早起-立秋養生之道-278997
#Hashtags
立秋節氣孟秋時節早睡早起增酸肺氣感冒咳嗽保濕秋天宜收不宜散秋不食辛辣初秋護肺滋潤湯水蘋果葡萄楊桃柚子檸檬山楂

兒童瞓捩頸 或屬特殊頸椎病勿忽視

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
兒童瞓捩頸 或屬特殊頸椎病勿忽視
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多