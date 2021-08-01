早臥早起 立秋養生之道

再過兩天(8月7日)便是立秋，是秋天的第一個節氣，標誌著孟秋時節正式開始。不過才進入8月，天氣仍然炎熱，註冊中醫師許懿清提醒，此時應開始早睡早起以順應陽氣的收斂，飲食上要「增酸」，抵禦過盛肺氣的入侵，並小心冷氣太強勁而著涼。



立秋既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。許懿清表示，「立秋之季已是天高氣爽之時，應開始『早臥早起，與雞具興』，雖然港人或難以跟隨，但亦應減少捱夜，盡量早起，配合節氣後的氣候轉化。」早臥可順應陽氣之收斂，早起亦使肺氣得以舒展，且防收斂之太過，這樣才合乎秋季養生之道。



防寒保濕

雖然立秋代表初秋已到，但時值8月，天氣仍然暑熱，周圍環境如辦公室、商場等冷氣強勁，若沒有做好天氣轉變的準備，便容易受涼感冒，或者咳嗽。許懿清續指，「另一方面，空氣濕度下降，加上冷氣會抽乾水分，我們要更加著力為皮膚補水保濕，順應體質去養護皮膚；而防紋、防敏感是立秋後在養顏上最著重的措施。」

而針對抗疫，則繼續重視維持良好抵抗力的大原則，應早睡早起，勤做運動，適當穿衣，同時小心飲食，保持大便暢通。



初秋護肺

立秋後氣溫仍高，人體對陽氣的消耗沒有減少，但乾爽天氣會使食慾稍增。加上古人認為「秋天宜收不宜散」，要切記「秋不食辛辣」、「初秋護肺」，應減少消暑及強勁化濕的食療，多喝滋潤湯水，以及養陰清熱、潤燥止渴、清心安神的食品，例如沙蔘、玉竹、百合、芝麻、蜂蜜、銀耳等。同時可多吃平補之品，如梨、南瓜、蓮子、桂圓、黑芝麻、南棗、核桃、蓮子、山藥、扁豆、水蜜桃等，滋養潤燥、補肺潤肺之餘，也兼顧到養胃、生津、健脾補益。



增酸強肝

為抵禦過盛肺氣侵入，飲食上可「增酸」，加強肝臟的功能，許懿清建議以下食物。

蘋果：蘋果具生津、潤肺、除煩、開胃、醒酒等功用。消化不良、氣壅不通者，可榨汁服之。攝取過量鹽分時，可吃蘋果或飲蘋果汁來幫助排除，對高血壓者有益。

葡萄：性味甘、酸，鮮食酸甜適口，生津止渴，開胃消食，但脾胃虛弱者不宜多食。

楊桃：性味甘、酸、平，其果能生津止渴。秋天若患風熱咳嗽，可把楊桃洗淨鮮食；但本品多食傷胃，尤其是平素脾胃虛寒者更要少食。

柚子：性味酸、寒，可除脹、化痰止咳、健胃消食、消腫止痛。適用於胃病、消化不良、慢性咳嗽、痰多氣喘等症。柚子含枸櫞酸，有助消除疲勞。

檸檬：味極酸，具有生津、止渴、祛暑、安胎等功用，檸檬酸是各種水果中所含有機酸最多而命名。

山楂：性味酸、甘、微溫，有散瘀、消積、化痰、解毒、活血、提神、清胃、醒腦、防暑、增進食慾等功效。