更年期｜帶來身體5種變化

更年期是每個女性的必經階段，面對身體生理上的轉變，以及引起的一系列徵狀，或會引致不適和焦慮。如果對更年期多加認識，懂得如何面對，就可更順利過渡更年期。

更年期｜荷爾蒙變化

當女性到了45至55歲之間，周期性的雌激素和孕激素愈來愈少，令月經的周期變得不規律，有時早來，有時遲來，經量亦會不穩定。而這情況會維持一段時間，直至沒有月經到來，如沒有月經超過一年，則可稱之為絕經。

更年期｜常見徵狀

除了經期和經量改變外，更年期也會引發一系列的徵狀，令人覺得不適。

潮熱：可發生在任何時間，會突然間感到上身、面部發熱發紅，並蔓延全身，甚至出汗、心跳加速，持續數分鐘後退去。 情緒不穩：出現莫名憤怒、抑鬱、善忘、注意力不集中等。 陰道乾澀：雌激素減少之下，陰道黏膜層會變薄、失去彈性和潤滑，除了容易感痕癢外，也會導致性交疼痛。部分女性尿道也會受影響。 心血管變化：雌激素水平減少之下，膽固醇較易停留於血管內導致粥樣硬化，提升冠心病風險。 骨質疏鬆：雌激素劇下降，也會加速骨骼中鈣質的流失，而致骨質疏鬆。日常應留意鈣質攝取，減低日後骨折風險。

更年期｜紓緩徵狀

針對以上徵狀，女性應維持健康均衡飲食，避免煙酒和咖啡因，配合適當運動，有助平衡情緒、減低心血管疾病和骨質疏鬆風險。選擇鬆身、棉質衣服，可減低潮熱帶來的不適。另外，參加講座，認識更年期亦可及早做好心理準備，面對更年期自然可以減低所帶來的壓力。

更年期｜講座提升認知

10月底家計會將舉辦「樂在更年：更年期健康教育講座」，資深家庭醫生吳穎英及註冊營養師吳彥慈將會為大家講解更年期的生心理變化及適應、荷爾蒙補充療法、骨質疏鬆的預防、性生活的協調和飲食營養貼士等。

樂在更年：更年期健康教育講座

日期：2021年10月30日(星期六)

時間：下午2時30分至4時

地點：香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓大禮堂

費用：免費

查詢/報名：2919 7793(周一至五上午9時至晚上8時；周六上午9時至下午1時)；或登入https://forms.gle/nzmbJZm6GZhemVzy8報名

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